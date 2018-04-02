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ORAN, Kayseri’de Tasarım Merkezlerinin Sayısını Arttırmak İçin Çalışıyor

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının özel sektöre yönelik olarak yürüttüğü etkin Ar-Ge teşviklerinden olan Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Desteği kapsamında Türkiye’de Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısı her gün artıyor.Kayseri’de 2016 yılında...

ORAN, Kayseri’de Tasarım Merkezlerinin Sayısını Arttırmak İçin Çalışıyor

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının özel sektöre yönelik olarak yürüttüğü etkin Ar-Ge teşviklerinden olan Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Desteği kapsamında Türkiye’de Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısı her gün artıyor.Kayseri’de 2016 yılında...

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:40
ORAN, Kayseri’de Tasarım Merkezlerinin Sayısını Arttırmak İçin Çalışıyor

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının özel sektöre yönelik olarak yürüttüğü etkin Ar-Ge teşviklerinden olan Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Desteği kapsamında Türkiye’de Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısı her gün artıyor.

Kayseri’de 2016 yılında “1” olan Ar-Ge Merkezi sayısı ORAN Kalkınma Ajansı, Erciyes Teknopark ve Kayseri Sanayi Odasının gayretleri ile “9”a yükseldi. Ar-Ge merkezi sayısının artmasına rağmen Kayseri’de henüz Bakanlık onaylı bir Tasarım Merkezi bulunmuyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Tasarım Sonuç Odaklı Programı(SOP) uzmanlarınca, Kayseri’ye Bakanlık onaylı ilk “Tasarım Merkezi”ni kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi ve Erciyes KSS bünyesindeki MOBİTEK yönetimi ziyaret edildi. Ziyarette Tasarım Merkezi olma şartları, başvuru prosedürleri ve mali avantajları konularında sunumlar yapıldı.

Tasarım Merkezi olma potansiyeli olan firma ve kurumlar önümüzdeki dönemde de ORAN uzmanları ve konunun uzmanları ile birlikte bire bir ziyaret edilerek bilgilendirme faaliyetlerine devam edilecek.
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