Okul Sağlığı Projesi imzalandı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Proje Yönetimi ve Sağlık Hizmetleri Danışmanlığı Birimi sorumluluğunda yürütülen ‘Okul Sağlığı’ projesinin İl Sağlık Müdürü Yard. Doç Dr. Ali Ramazan Benli ve İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı tarafından imzalandı.

Proje ile Kayseri il merkezinde yer alan ilköğretim okullarından pilot olarak seçilen Şehit Cennet Yiğit İlkokulu’nun 1-2-3-4. Sınıflarında öğrenim gören 6-11 yaş grubu toplam 162 öğrenci bilinçlendirilecek. Proje çerçevesinde öğrenciler, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam davranışı alışkanlığı kazanmasını sağlamak, fiziksel aktiviteyi düzeylerini arttırmak, ağız ve diş sağlığını korumak, acil sağlık hizmeti konusunda farkındalık oluşturarak teorik ve pratik bilgiler vermek, ailelerin sağlıklı beslenme ve ilkyardım konusunda bilinçlendirilecek. Proje 1 Şubat 2018 tarihi itibariyle başlayacak ve 1 yıl süresince devam edecek.

Proje ile tüm öğrencilerin uzman diyetisyenlerce antropometrik ölçümleri, riskli grupların diyet programına alınması, okul yemekhanesinin diyetisyenlerce kontrolü ve diyet planlaması, ailelere beslenme ve sağlıklı yaşam eğitimleri, öğrencilere sağlıklı beslenme tiyatro gösterimi, ağız diş sağlığı taramaları ve diş fırçalama eğitimi, 112 ambulansı ve komuta merkezinin tanıtımı yapılacak.