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Melikgazi’den istihdama tam destek

Tınaztepe Sosyal ve Spor Tesislerinde incelemelerde bulunan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Bilgisayar İşletmenliği Kursu Öğrencileri ile sohbet ederek ders işleyişi hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.Melikgazi Belediyesi meslek...

Melikgazi’den istihdama tam destek

Tınaztepe Sosyal ve Spor Tesislerinde incelemelerde bulunan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Bilgisayar İşletmenliği Kursu Öğrencileri ile sohbet ederek ders işleyişi hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.Melikgazi Belediyesi meslek...

22 Mart 2018 Perşembe 12:34
Melikgazi’den istihdama tam destek

Tınaztepe Sosyal ve Spor Tesislerinde incelemelerde bulunan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Bilgisayar İşletmenliği Kursu Öğrencileri ile sohbet ederek ders işleyişi hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Melikgazi Belediyesi meslek edindirme kursları ile hem kalifiyeli işgücüne katkı sağladıklarını hem de istihdama destek verdiklerini belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, eğitimli ve kalifiyeli işgücünü her zaman ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

MEL-MEK kursları ile adeta bir eğitim seferliği başlattıklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “21. Yüzyıl teknoloji, bilişim ve iletişim çağı dolayısı ile her işlem artık dokunmatik ve çok hızlı bu açıdan bilgisayarın önemi gün geçtikçe artmaktadır. Artık dünya internet ile adeta avucunuzun içindedir. Bu açıdan bu tür kurslara önem veriyoruz. Bugün hem tesisimizi gezerek incelemelerde bulunduk, daha da önemlisi öğrencilerimiz ile sohbet ettik. Onların konuğu olduk” dedi.

Kentsel Dönüşümün sadece mahalle yenilemek olmadığını aynı zamanda bireylerinde gelişmesine ve sosyal yaşam kalitesini de artırdıklarını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Sosyal ve spor tesislerin bir eğitim yuvası olması yanında aynı zamanda bir eğlence, dinlenme ve spor yapma merkezi olduğunu sözlerine ekledi.

Bilgisayar İşletmenliği Kursu öğretmen ve öğrencileri ise Melikgazi Belediyesi’nin bu kurslar ile işgücüne ve istihdama katkılarından dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.
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