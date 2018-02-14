Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113455
ALTIN
164.375
DOLAR
3.7951
STERLİN
5.2953
EURO
4.7012

Melikgazi parkları onarımdan geçiyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan park, bahçe ve açık alan spor sahalarında ve tartan pist yürüyüş yollarında belediye olarak bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini...

Melikgazi parkları onarımdan geçiyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan park, bahçe ve açık alan spor sahalarında ve tartan pist yürüyüş yollarında belediye olarak bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini...

14 Şubat 2018 Çarşamba 16:56
Melikgazi parkları onarımdan geçiyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan park, bahçe ve açık alan spor sahalarında ve tartan pist yürüyüş yollarında belediye olarak bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, özellikle sabah sporları için yürüyüş yapanların çok rağbet ettiği tartan pistlerin zaman içerisinde deforme olduğunu bu neden ile bakım ve onarımdan geçirilmesi gerektiğini belirtti. Büyükkılıç “Kırmızı renkli yürüyüş yolları olarak halk tarafından bilinen tartan pistler yoğun kullanımdan dolayı deforme olmakta, kopukluklar oluşmakta ve plastik malzeme olmasından dolayı yırtılmaktadır. Daha da kötüsü bilerek veya bilmeyerek atılan sigara izmaritleri bu tartan pistlere büyük zarar vermektedir. Bir süre sonra tartan pistler bu olumsuzluklar sebebi ile yürüyüşü zorlaştırmakta hatta tamamen yürüyüş yapılamaz hale gelmektedir. Bu neden ile belediye olarak her yıl tartan pist olarak bilinen bu spor zemin malzemelerinde bakım ve onarım yapmaktayız. Bu yıl ihale ile hem yenileme hem de yeni yapılan parklarda kullanılmak üzere 5000 m dökme tartan pist ihalesi yapılacaktır” diye konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savcı, 6 iş adamına FETÖ’den ceza istedi
Savcı, 6 iş adamına FETÖ’den ceza istedi
Kayseri’de trafik kazası: 1 yaralı
Kayseri’de trafik kazası: 1 yaralı
Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal:
Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal:

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim