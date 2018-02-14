Melikgazi parkları onarımdan geçiyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan park, bahçe ve açık alan spor sahalarında ve tartan pist yürüyüş yollarında belediye olarak bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, özellikle sabah sporları için yürüyüş yapanların çok rağbet ettiği tartan pistlerin zaman içerisinde deforme olduğunu bu neden ile bakım ve onarımdan geçirilmesi gerektiğini belirtti. Büyükkılıç “Kırmızı renkli yürüyüş yolları olarak halk tarafından bilinen tartan pistler yoğun kullanımdan dolayı deforme olmakta, kopukluklar oluşmakta ve plastik malzeme olmasından dolayı yırtılmaktadır. Daha da kötüsü bilerek veya bilmeyerek atılan sigara izmaritleri bu tartan pistlere büyük zarar vermektedir. Bir süre sonra tartan pistler bu olumsuzluklar sebebi ile yürüyüşü zorlaştırmakta hatta tamamen yürüyüş yapılamaz hale gelmektedir. Bu neden ile belediye olarak her yıl tartan pist olarak bilinen bu spor zemin malzemelerinde bakım ve onarım yapmaktayız. Bu yıl ihale ile hem yenileme hem de yeni yapılan parklarda kullanılmak üzere 5000 m dökme tartan pist ihalesi yapılacaktır” diye konuştu.