Melikgazi Belediyesi’nden ’Atık yağ’ kampanyası

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, bitkisel atık yağ toplama sistemine dahil edilen işletme ve hanelerden ülke genelinde halkın bilinçlenmesi ile atık yağ toplamada başarı sağlandığını söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak atık yağ toplanılmasında yeni bir kampanya başlatacaklarını belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, “Çevre duyarlığı ve geri dönüşüm tamamen eğitim odaklı bir olgudur. Halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme de ne kadar başarılı iseniz o derece atıkları verimli bir şekilde toplarsınız. Bu neden ile Melikgazi Belediyesi olarak atıkların toplanılmasında eğitime büyük önem veriyoruz. Yıllar itibari ile atık yağ toplamada büyük artış göstermektedir. Bu bilinçlendirmeyi kampanyalar ile desteklemek istiyoruz. Bu neden ile 1 Nisan 2018 gününden itibaren 5 litre atık yağ biriktirene 1 litre bulaşık deterjanı verilecektir. Sadece bir telefon ile bulaşık deterjanı elinizde olacaktır” dedi.

Geri kazanılan atık yemek yağlarından biyo-dizel üretildiğini hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde sanayi bölgesi ve büyük yemekhane firmalarının olmasının bir kazanç olduğunu bu rakamların bitkisel atık yağ konusunda halkın artan bilinç seviyesini ve duyarlılığını gösterdiğini sözlerine ekledi.