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Melikgazi Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı düzenlendi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Meclisinin Mart Ayı toplantısında 33 maddenin görüşülerek karara bağlandığını söyledi. Belediye Meclisinin almış olduğu kararlar ile Melikgazi İlçesinin gelişmesine...

Melikgazi Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı düzenlendi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Meclisinin Mart Ayı toplantısında 33 maddenin görüşülerek karara bağlandığını söyledi. Belediye Meclisinin almış olduğu kararlar ile Melikgazi İlçesinin gelişmesine...

05 Mart 2018 Pazartesi 18:31
Melikgazi Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı düzenlendi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Meclisinin Mart Ayı toplantısında 33 maddenin görüşülerek karara bağlandığını söyledi. Belediye Meclisinin almış olduğu kararlar ile Melikgazi İlçesinin gelişmesine ve büyümesine imkan tanıdığını ve kalkınmanın önünü açtığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, kararların oy birliği ile alındığını kaydetti.

Belediye Meclislerinin yatırım ve hizmetlerin karar mercisi olduğunu vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yine tarihi mekanların onarımı, eğitime destek ve sağlık yatırımları gibi maddeler bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Melikgazi İlçesinin örnek ve referans belediye olmasında en büyük katkının almış olduğu kararlar ile yatırımları yönlendiren ve şekil veren Belediye Meclisidir. Bu açından Melikgazi Belediye Meclisi çalışmaları yönlendirmekte, önünü açmakta ve gelişmeyi teşvik etmektedir."

Başkan Büyükkılıç, Belediye Meclisinde alınan kararların hayırlı olması dileğinde bulunduğunu sözlerine ekledi.
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