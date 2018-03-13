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Melikgazi Belediyesi 15 kamyonet satın alacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, günden güne büyüyen ve gelişen Melikgazi ilçesine daha etkin, verimli ve seri hizmet sunabilmek amacı ile motorize araç parkını her geçen gün yeni satın alınan araçlarla genişlettiklerini...

Melikgazi Belediyesi 15 kamyonet satın alacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, günden güne büyüyen ve gelişen Melikgazi ilçesine daha etkin, verimli ve seri hizmet sunabilmek amacı ile motorize araç parkını her geçen gün yeni satın alınan araçlarla genişlettiklerini...

13 Mart 2018 Salı 15:58
Melikgazi Belediyesi 15 kamyonet satın alacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, günden güne büyüyen ve gelişen Melikgazi ilçesine daha etkin, verimli ve seri hizmet sunabilmek amacı ile motorize araç parkını her geçen gün yeni satın alınan araçlarla genişlettiklerini söyledi.

Çevre ve Temizlik İşleri, Fen ile Zabıta Müdürlüklerinde kullanılmak üzere araç satın alınacağını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi ilçesi hem yerleşim alanı bakımından planlı bir şekilde büyümekte olup her geçen gün yeni yollar açılmaktadır. Kayserimizin yüzde 50’sine hizmet veren Melikgazi Belediyesi olarak, Kayserili hemşehrilerimize daha etkin, seri ve verimli hizmet sunabilmek için ihtiyaç duyuldukça yeni araçlar alarak araç parkımızı genişletiyoruz. Özellikle Temizlik, Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüklerinde denetim ve hizmet takibi için kullanılmak üzere 15 adet kamyonet aracı satın alınacaktır. Bilindiği üzere belediyemiz birçok hizmeti özelleştirerek daha etkin ve seri hizmet sunmaktadır. Özel sektörce yapılan bu işlerde belediyemiz denetim işini takip etmektedir. Bu açıdan denetleyen bir kurum olarak hizmetin aksamaması, takip edilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi için yeni araçlar satın almamız gerekmektedir” dedi.

Satın alınacak 15 araçlar ile daha çok kırsal kesimde hizmet verileceğini ifada eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmetin zamanında ve yapılmasının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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