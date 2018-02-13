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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’dan başsağlığı mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Kayserili Yazar ve Tarih Araştırmacı Mustafa Çınar’ın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.7.02.2018 tarihinde geçirdiği rahatsızlığı sonucu vefat eden Mustafa Çınar...

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’dan başsağlığı mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Kayserili Yazar ve Tarih Araştırmacı Mustafa Çınar’ın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.7.02.2018 tarihinde geçirdiği rahatsızlığı sonucu vefat eden Mustafa Çınar...

13 Şubat 2018 Salı 14:29
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’dan başsağlığı mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Kayserili Yazar ve Tarih Araştırmacı Mustafa Çınar’ın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

7.02.2018 tarihinde geçirdiği rahatsızlığı sonucu vefat eden Mustafa Çınar ile ilgili olarak Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç mesajında,

“Mustafa Çınar’ı ebediyete uğurladığımız, değerli hatırasına hürmetimizin sonsuz olduğunu belirtmek isteriz. Yazdıklarıyla, ardında bıraktığı eserlerle, ömründen uzun süren bir sesle cihana seslenecek olan her sanatçı gibi Mustafa Çınar da, çok uzun yıllar daha sevenlerinin yanında olmaya devam edecektir. Sayın Mustafa Çınar, Kayseri’nin yetiştirdiği önemli isimler arasında yer almıştır. Bedenen aramızdan ayrılışı bizi hüzne bozmuştur. Bu derin acıyı ancak paylaşarak taşıyabileceğimizin farkındayız. Merhum yazar ve hemşerimiz Mustafa Çınar’a Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine ve özellikle Kayseri kültür ve sanat camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.
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