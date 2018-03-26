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Lokantacılar ve Pastacılar Odası merkezî tedarik zinciri kuracak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının geçen günlerde açıkladığı 173 hileli firma listesinde Kayserili işletmelerin de yer bulmasına dair açıklama yapan Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, oda olarak kuracakları...

Lokantacılar ve Pastacılar Odası merkezî tedarik zinciri kuracak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının geçen günlerde açıkladığı 173 hileli firma listesinde Kayserili işletmelerin de yer bulmasına dair açıklama yapan Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, oda olarak kuracakları...

26 Mart 2018 Pazartesi 15:03
Lokantacılar ve Pastacılar Odası merkezî tedarik zinciri kuracak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının geçen günlerde açıkladığı 173 hileli firma listesinde Kayserili işletmelerin de yer bulmasına dair açıklama yapan Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, oda olarak kuracakları merkezî bir tedarik zinciri sistemiyle, söz konusu olumsuzlukların tekrar yaşanmasının önüne geçeceklerini söyledi.

Oda binasında basına açıklama yapan Başkan Aydemir, 5 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe giren mevzuatla et ürünlerinde kırmızı ve beyaz et karışımının yasaklanmasına rağmen; 23 Mart’ta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanan sonuçlara göre, söz konusu yasaklara uymayan 173 firmanın tespit edilmesini, vahim bir durum olarak niteledi. İlgili firmalarda karışım etin yanı sıra, ‘tek tırnaklı hayvan eti’ne denk gelinmesinin olayı daha da vahim hale getirdiğini kaydeden Başkan Aydemir, listede Kayseri’den işletmelerin de yer alıyor olmasının üzüntü verici olduğunu dile getirdi. Bundan sonraki süreçte benzer olayların yaşanmaması için, oda olarak merkezî bir tedarik zinciri sistemi kuracaklarını belirten Başkan Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yayımlanan listede yer alan işletmelere ürün tedarik eden kişi ve firmaların da gün yüzüne çıkarılması adına çalışmalara gerçekleştireceğiz. Bir daha böyle sonuçlarla karşılaşmamak için ise kontrolü tamamen odamızda bulunan merkezî bir tedarik zincirini faaliyete geçirerek Türk Gıda Kodeksi’ne uygun, kesim raporlu ve faturalı etlerin kullanılmasını sağlayacağız.”

“Firmalar tedarikçiler konusunda dikkatli olmalı”

Öte yandan, işlenmiş et ürünü satan işletmelere, et temin ettikleri tedarikçi firmalar konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulunan Başkan Aydemir, “Gerek bizim üyelerimiz, gerekse de lokantacılık yapan arkadaşlarımızın kimsenin sağlığı ile oynamaya hakları yok. Et alımı yapılırken fatura alınıyor ama bunun yanı sıra kesim ve faaliyet raporlarını da alarak müşterilerine sağlıklı ürün sunmalıdırlar” dedi.

“Alışkanlık haline getiren işletmelere kapatma cezası uygulanmalı”

Mevzuatta yasaklananlara rağmen, söz konusu uygunsuzlukları alışkanlık haline getirmiş işletmelere yalnızca para cezası verilmesini yeterli bulmadıklarına vurgulayan Başkan Aydemir, “Bizler oda olarak ceza verme yetkisine sahip değiliz ama söz konusu kişileri, ürün tedarik ettikleri yerlerde dikkatli olmaları konusunda uyardık. İşletmeler, Bakanlığın öngördüğü biçimde işletmelere para cezası verildi. Ancak maalesef kapatma cezası söz konusu değil. Biz oda olarak, bunu sürekli hale getirmiş firmaların kapatılması gerektiği düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.
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