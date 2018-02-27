Kayseri Ticaret Odası (KTO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

Meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan KTO Meclis Başkanı Ömer Gülsoy, “Zeytin Dalı operasyonunda 39’uncu gündeyiz ve başarıyla devam ediyor. İnşallah bu operasyon başarıyla bitecek. Dualı bir orduyuz. Bütün Türk İslam aleminin duasını almış bir orduyuz. ‘Rabbim şehadeti bana da nasip et’ diyerek Hakka yürüyen bir orduyuz” dedi.

Meclis toplantısında konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki Zeytin Dalı operasyonuna değinerek, “Canını ortaya koyan kahraman askerlerimizin diğer operasyonlarda olduğu gibi Zeytin Dalı harekatında da başarılı olacağına canı gönülden inanıyorum ve askerlerimizin sağ salim dönmelerini diliyorum. Millet olarak onların yayında olduğumuzu bu kürsüden bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu operasyonda şehit olan vatan evlatlarına bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Kayseri ziyaretine de değinen Hiçyılmaz, kendilerini sevindiren bazı açıklamaların bulunduğunu ifade etti. Hiçyılmaz, “Geçtiğimiz hafta sonu Başbakanımız Binali Yıldırım, Kayseri’deydi. AK Parti Kayseri yönetiminin belirlendiği kongreye katılan Başbakan, bizleri sevindiren bazı açıklamalarda da bulundu. Özellikle hızlı tren ile ilgili ihale sürecinin tarihinin netleşmesi, havaalanımızın kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların hızlanacak olması ve Kayseri’de yeni organize sanayi bölgelerinin yapılmasına yönelik iradenin ortaya konulması şehrimiz için önem arz etmektedir. İş dünyası temsilcileri olarak, Kayseri’nin gelişmesi için atılan her adımı takdirle karşılıyor ve desteklediğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu.

İş dünyasının önemli beklentilerinden biri olan yatırım ve üretimin artmasına yönelik ucuz maliyetli sermaye temini konusunda da devletin teşvik ve desteklerinin büyük önem arz ettiğini ifade eden Hiçyılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

“İş dünyasının önemli beklentilerinden biri olan, yatırım ve üretimin artmasına yönelik, ucuz maliyetli sermaye temini konusunda da devletimizin teşvik ve destekleri büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda geçtiğimiz yıl TOBB Nefes Kredisi uygulaması hayata geçirilmiş ve 25 milyon TL civarında kredi üyelerimizin kullanımına sunulmuştu. Nefes Kredisinin devamı niteliğinde yeni bir çalışma gündemde bulunmaktadır. Yakın zamanda inşallah yakın bir zamanda TOBB’da Başbakanımız Binali Yıldırım’ın onurlandıracağı toplantıda bu kredi imkanına ilişkin detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Üyelerimiz önceki uygulamada olduğu gibi 12 eşit taksitte 1 yıl vade ile kredi kullanabilme imkanına sahip olabileceklerdir. Bu kredi imkanında ise üst limit 200 bin TL civarında olacaktır. Kullanılan kredinin faiz oranının ise piyasa koşullarından daha da aşağıda aylık yüzde 0,99 oranında olması beklenmektedir."

Sözde Ermeni soykırımını tanıyan Hollanda’nın hiçbir dayanağı olmayan siyasi bir karara imza attığını söyledi. Kararı tanımadıklarının altını çizen Hiçyılmaz, Ermenilere yönelik sözde soykırım iddiaları geçtiğimiz günlerde Hollanda parlamentosunda yasa olarak kabul edildi. Hollanda kendi tarihindeki kara lekeleri görmezden gelerek, hiçbir dayanağı olmayan bir siyasi karara imza attı. Amacının Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak olduğu açıkça belli olan bu siyasi kararı tanımıyoruz. Hollandalı yetkililere buradan sesleniyor, Bosna savaşı sırasında Srebrenitsa’da yaşanan katliamı hatırlatmak istiyoruz. Tarihte ne Birleşmiş Milletler’in Srebrenitsa’yı güvenli bölge ilan etmesi, ne de kentte bulunan 600 Hollanda Barış Gücü askerinin varlığı, bu katliama mani olamamıştır. Srebrenitsa olayı, II. Dünya Savaşından sonra Avrupa’da yapılan en büyük insan katliamı ve etnik soykırım olarak dünya tarihine geçmiştir. Bu soykırımda en büyük suç, orada askeri gücü olan ancak kılını bile kıpırdatmayan Hollanda’ya aittir. Asıl soykırımı yapanın kim olduğu tarihin sayfalarında yer almaktadır. Diğer yandan; güney sınırlarımızdaki terörle mücadelemiz sürerken, uluslararası arenada da siyasi olarak bu mücadele sürmektedir. Son olarak Çekya’da gözaltına alınan YGP’li teröristbaşı Salih Müslim hakkında tutuklama ve Türkiye’ye iade kararı beklediğimiz şu saatlerde, Çekya makamları teröristi serbest bırakma yolunu seçmiştir. Avrupa devletlerinin terör konusundaki çifte standardı sürmektedir. Afrin harekatını diline dolayan ve her defasında karşı çıktığını söylemekten geri durmayan Avrupa zihniyetinin, Türkiye’nin iyiliğini istemediği açıktır” ifadelerini kullandı.

İşsizlik rakamlarının gerilemesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Hiçyılmaz; “Son 1-1,5 yılda atılan adımlar ve işsizliği önleme amaçlı teşviklerin büyük etkisi ile işsizlik rakamlarında gerileme sürmektedir. Son durum işsizlikte yüzde 10.3 civarında bir rakamı ortaya koymaktadır. İşsizlik rakamının kısa sürede tek haneli rakamlara gerilemesi en büyük beklentimizdir ve yeni istihdam seferliği sayesinde de bu rakama ulaşılacağına inanmaktayım” diyerek sözlerini tamamladı.

KTO Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda ayrıca gündem maddeleri görüşülerek oylandı.