Köylerde yol çalışmaları devam ediyor

Develi Belediyesine bağlı ekiplerin köylerde yürüttüğü yol yapım ve bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Gümüşören Mahallesinde Belediye ekipmanlarıyla yol genişletme çalışmalarını devam ettiren ekiplerin yanı sıra Karacaviran Mahallesinde de kış yağışlarından zarar görmüş sokaklarda kumlama ve sıkıştırma çalışmaları tamamlandı. Millidere Mahallesi içerisindeki parke çalışmalarında da sona yaklaşıldığını belirten ekipler havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalara hız vereceklerini belirtti.