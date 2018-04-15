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Kocasinan’ın fidanlarını bu kez doktor adayları toprakla buluşturdu

Gelecek nesillere daha yeşil bir Kocasinan bırakmayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi, ilçenin dört bir yanını yeşillendirmeye devam ediyor. Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha yeşil Kocasinan çalışmaları çerçevesinde...

Kocasinan’ın fidanlarını bu kez doktor adayları toprakla buluşturdu

Gelecek nesillere daha yeşil bir Kocasinan bırakmayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi, ilçenin dört bir yanını yeşillendirmeye devam ediyor. Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha yeşil Kocasinan çalışmaları çerçevesinde...

15 Nisan 2018 Pazar 12:19
Kocasinan’ın fidanlarını bu kez doktor adayları toprakla buluşturdu

Gelecek nesillere daha yeşil bir Kocasinan bırakmayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi, ilçenin dört bir yanını yeşillendirmeye devam ediyor. Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha yeşil Kocasinan çalışmaları çerçevesinde bu kez tıp fakültesi öğrencileriyle birlikte Yenidoğan Mahallesi’nde fidanları toprakla buluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde 500 fidanın dikildiği etkinliğe, Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç ve birim müdürleri katıldı. Çevreye ve yeşil alana yaptığı yatırımlarıyla dikkat çeken Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle birlikte Yenidoğan Mahallesi’ndeki ağaç dikim alanını yeşillendirdi.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediyesi yetkilileri, daha yeşil Kocasinan için ağaç dikim etkinliğini düzenli bir şekilde yaptıklarını belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ağaç dikme etkinliklerine ilişkin açıklamasında “İlçemizi daha da güzel hale getirmek için hafta içi-hafta sonu demeden park ve yeşillendirme çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Bu yapılanların hepsi gençlerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz içindir. Yeşillendirme çalışmalarına büyük gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Kocasinan, el birliğiyle daha da güzelleşecek ve yenilenecek” ifadelerini kullandı.
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