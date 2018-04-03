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Kocasinan hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Meclis Üyelerine, Kocasinan Gönüllüsü Projesi kapsamında vatandaşlara hizmet veren İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ile Sosyal Market’i gezdirdi. Meclis Üyelerine tesislerin işleyişi...

Kocasinan hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Meclis Üyelerine, Kocasinan Gönüllüsü Projesi kapsamında vatandaşlara hizmet veren İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ile Sosyal Market’i gezdirdi. Meclis Üyelerine tesislerin işleyişi...

03 Nisan 2018 Salı 13:40
Kocasinan hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Meclis Üyelerine, Kocasinan Gönüllüsü Projesi kapsamında vatandaşlara hizmet veren İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ile Sosyal Market’i gezdirdi. Meclis Üyelerine tesislerin işleyişi hakkında bilgiler aktaran Başkan Çolakbayrakdar, yenilikçi bir hizmet modeli olan Sosyal Market’i, Türkiye’de sadece birkaç belediyede uygulandığını vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meclis üyeleriyle birlikte Zümrüt Mahallesi’ndeki Sosyal Market ile Yeşil Mahalle’deki İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi’ni ziyaret etti. Meclis üyelerine, tesislerin işleyişi hakkında bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Gönüllüsü projesiyle hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyoruz. Projemizle yardımsever vatandaşlarımızdan gelen giysi, ev eşyası gibi bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu çerçevede hemşehrilerime hizmet veren Sosyal Market, önemli bir sosyal sorumluluk projesidir ve Türkiye’de sadece birkaç belediyede uygulanan bir sistemdir. Devletimizin şefkat elini burada vatandaşımıza yansıtıyoruz. Burayı inşallah daha kapsamlı hale getireceğiz. Bütün amacımız; şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmektir. Katkılarından dolayı bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Meclis üyeleri, hakkında detaylı bilgi edindikleri tesisleri takdir ettiklerini dile getirdi.

Öte yandan İkinci el eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşların; Kocasinan Belediyesi’nin tesislerine, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne, ilçe muhtarlıklarına ve AVM’lerde oluşturulan ikinci el eşya standlarına başvurmalarının yeterli olacağı belirtildi.
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