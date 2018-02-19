Kocasinan Belediyesi’nde öncelik; iş sağlığı ve güvenliği

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışanlara yönelik ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi verildi. Düzenlenen eğitim programları ile çalışanların bilgi birikimini sürekli artırdıklarını ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Eğitimler sayesinde şehre daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunuyoruz.” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye çalışanlarının daha donanımlı olmaları için çeşitli eğitimler verdiklerine dikkat çekerek, “Personelimiz için, iş sağlığı ve güvenliği eğitimiyle risk oluşturacak her türlü tedbirin alınması, iş kazalarının önlenmesi hedefiyle bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Eğitimle çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini artırıyoruz. Bu eğitimlerin katkısıyla daha sağlıklı ve daha güvenli bir şekilde hemşehrilerimize hizmet sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesinin düzenlediği ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi Ziya Gökalp Semt Konağında personelin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. B-Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Abide Topal, iş güvenliği, iş sağlığı mevzuatı, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, yasak ve cezalar, hakkında bilgiler verdi. Ayrıca eğitimde gerçek hayattan örnekler aktarılarak, olası iş kazalarının önüne geçmek için alınması gereken önlemler hakkında da bilgiler verildi.