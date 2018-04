Kızılay yöneticilerinden Melikgazi Belediyesi’ne ziyaret

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç‘ı makamında ziyaret ederek Kızılay çalışmaların önemini bir kez daha gündeme getirdiler.

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç, “Kayseri bir hayırseverler şehridir. Bu açıdan şanslıyız. Ancak yinede halkın genel olarak bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu yönde Melikgazi Belediyesinin son derece destek ve yardımlarını görüyoruz. Bunun için Melikgazi Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Her zaman ve her an bizlerle çalışmalarımıza destek olmaktadır” dedi.

Örnek ve referans bir belediye olarak anıldıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bunun temelinde eğitim, sağlık, kültürel, sosyal ve kentsel yapı çalışmalarında bir bütün olarak hizmet sunmalarından kaynaklandığını söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak Kızılay ile birçok ortak proje gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkanı Memduh Büyükkılıç, her yıl ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde kan bağışı kampanyası ile çalışanların motive edildiğini kaydetti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Sayın Ayhan Uzandaç ve Yönetim Kurulu Üyelerini, Melikgazi İletişim Merkezini gezdirerek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.