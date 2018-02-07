KGC’nin "Ödüllü Medya Yarışması’nda İHA’ya iki ödül

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin geleneksel olarak düzenlediği "KGC Ödüllü Medya Yarışması" sonuçlandı. 7 dalda 60’a yakın eserin katıldığı yarışmada dereceye girenler belli oldu. İhlas Haber Ajansı Kayseri Bölge Müdürlüğü iki ödüle layık görüldü.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun jüriliğinde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. Jüri Başkanlığını Cemiyet Başkanımız Metin Kösedağ’ın yaptığı toplantı 3 Şubat 2018 Cumartesi günü Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Lokali’nde gerçekleştirildi.

Yapılan Jüri oylaması sonrasında;

Yazılı Haberler dalında "Yeni Ayla Hikayesi Kayseri’den..." adlı eseriyle Kayseri Gündem Gazetesi’nden Tuba Köksal,

Görsel Haberler dalında "Otomobili Çekme Halatı Yerine Bacaklarını Kullandı..." adlı eseriyle 38 Kent TV’den Ahmet Ünal,

Spor Haberleri dalında "Baba-Kız Mezuniyetlerini Yamaç Paraşütü Yaparak Kutladılar..." adlı eseriyle Meydan Gazetesi’nden İlyas Kaplan,

Mizanpaj dalında Kayseri Anadolu Haber Gazetesi’nden Malik Özcan, Fotoğraf dalında Anadolu Ajansı’ndan Sercan Küçükşahin kategorilerinde birinciliği elde ettiler.

Ayrıca; Araştırma-İnceleme ve Röportaj dallarında birinciliğe layık eser bulunamazken 4 eser de mansiyon verildi.

Buna göre dereceye giren yarışmacıların ödüllerinin takdim edileceği tören 10 Mart 2018 Cumartesi günü saat 18:00’de Erciyes/Kardanadam Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

Toplantıya başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki olmak üzere Türkiye genelinden bir çok seçkin davetli katılacak.

KÖSEDAĞ: KATILIMCILARA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri yarışmaya meslektaşlarının büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Bütün katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Dereceye girenleri tebrik ediyorum" dedi. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin kendi misyonunu en iyi şekilde devam ettirdiğini belirten Başkan Kösedağ, "Kayseri’de medya sektörü her ne kadar sıkıntı içinde olsa da kendi küllerinden doğmayı bilen bir güçtedir. Düzenlediğimiz yarışmaya olan ilgi de bunu göstermektedir. Bu bağlamda yarışmaya katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Yarışmada ödül alanlar şu şekilde:

HABER (YAZILI)

BİRİNCİ TUBA KÖKSAL KAYSERİ GÜNDEM "Yeni Ayla Hikayesi Kayseri’den...

İKİNCİ O.KAAN AKBAŞ ANADOLU HABER "Borç Ateşi..."

ÜÇÜNCÜ G.RUHSAR AKTAŞ OLAY "Yürek Burkan Feryat..."

MANSİYON ŞEYDA AŞATIR DENİZ POSTASI "Sokak Çocuklarına Şevkat Eli..."

MANSİYON YASİN DALKILIÇ DOĞAN HABER AJANSI "Yanlış Oyun..."

HABER (GÖRSEL)

BİRİNCİ AHMET ÜNAL 38 KENT TV "Otomobili Çekme Halatı Yerine Bacaklarını Kullandı..."

İKİNİCİ NAİM GÜLVEREN KANAL 38 "Krize Neden oldu..."

ÜÇÜNCÜ D. DENİZ ÖZKAN TV1 "Görme Engelli Aile..."

SPOR (HABER)

BİRİNCİ İLYAS KAPLAN MEYDAN "Baba Kız Mezuniyetlerini Yamaç Paraşütü Yaparak Kutladılar..."

İKİNCİ ALİ GÖÇ İHLAS HABER AJANSI "Engelli Berkay’ın Tek Hedefi Milli Takım..."

ÜÇÜNCÜ ERHAN KAN BÜYÜK KAYSERİ "Bir Başarı Hikayesi..."

MİZANPAJ (TASARIM)

BİRİNCİ MALİK ÖZCAN K. ANADOLU HABER 1. Sayfa Mizanpajı

İKİNCİ GÜLDEN ÇOKTAN MEYDAN 1. Sayfa Mizanpajı

ÜÇÜNCÜ FATMA URAL GÜNDEM 1. Sayfa Mizanpajı

MANSİYON REYHAN ÖZTEMİR KAYSERİ HABER 1. Sayfa Mizanpajı

MANSİYON MEHMET NİLKALI EHABER 1. SAYFA MİZANPAJI

FOTOĞRAF

BİRİNCİ SERCAN KÜÇÜKŞAHİN ANADOLU AJANSI "At Üstünde Dans Ediyor..."

İKİNCİ ALPARSLAN ÖTÜKEN İHLAS HABER AJANSI "Anneler Gününde En Büyük Acıyı Yaşadı..."

ÜÇÜNCÜ OLCAY DÜZGÜN DOĞAN HABER AJANSI "Uyuşturucu Zanlısı Kadın Muhabirin Boynunu Sıktı...

ARAŞTIRMA-İNCELEME

BİRİNCİ HİÇBİR ESER BİRİNCİLİĞE LAYIK GÖRÜLEMEDİ.

İKİNCİ HİÇBİR ESER İKİNCİLİĞE LAYIK GÖRÜLEMEDİ.

ÜÇÜNCÜ RİFAT YÖRÜK GÜNDEM "Gökte Yaratılıp Yere İndirilen Şehir: Kudüs..."

RÖPORTAJ

ÜÇÜNCÜ MURAT ASİL ANADOLU AJANSI "Kardeşinin Gözünden Ömer Halis Demir..."