Kayserispor’un yarım kalan tesislerini Büyükşehir yapacak

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’de amatör ve profesyonel sporun çok daha fazla gelişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sporu bir hayat tarzı haline getirmek için pek çok alanda çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, şehre yeni tesisler de kazandırıyor. Bu anlamda Kayseri’nin en önemli değerlerinden olan Kayserispor’un yarım kalan tesislerini Büyükşehir Belediyesi yapacak. Karpuzatan Tesisleri’nin ihalesi dokuz firmanın katılımıyla yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in söz verdiği gibi Kayserispor’un yarım kalan tesislerini Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Sporun ve sporcunun gelişmesi için Amatör Spor Tesisi, 17 sosyal tesiste yüzme havuzları ve fitness salonları, Güreş Eğitim Merkezi, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Okçuluk ve Etnosporları Merkezi gibi projeler ortaya koyan ve bu projelerin büyük bölümünü tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Kayserispor’un yarım kalan tesislerini de kente kazandıracak. Karpuzatan Tesisleri İkmal İnşaatı Yapım İşi İhalesi Büyükşehir Belediyesi’nde yapıldı. 4 milyon 449 bin TL yaklaşık maliyetle yapılan ihaleye dokuz firma katıldı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri söyle oldu;

Selçuk Özer-Ergün Bilir İş Ortaklığı: 3 milyon 418 bin TL

Antaş İnşaat: 3 milyon 433 bin TL

Şe-Se İnşaat: 3 milyon 695 bin TL

Gravis Yapı: 3 milyon 819 bin TL

Kazım Gültekin: 4 milyon 038 bin TL

Akra İnşaat: 4 milyon 046 bin TL

Mehmet Mirap: 4 milyon 190 bin TL

Ümay Yapı: 4 milyon 259 bin TL

Alp İnşaat: 4 milyon 294 bin TL

İhale, tekliflerin komisyon tarafından incelenmesinin ardından sonuçlanacak. Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, tesislerin inşaatını kısa zamanda tamamlayarak Kayserispor’a yakışır tesisleri sporun hizmetine sunacaklarını söyledi. Başkan Mustafa Çelik, şehrimizdeki sporun ve sporcunun gelişimi için azami gayret göstermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.