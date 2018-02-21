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Kayserili Yazar kaleminin terini şehit ve gazilere bağışladı

‘Dün Gibi Edebali’nin Kayseri’deki İzleri’ kitabının yazarı Hayri Şişlioğlu, kitabından elde edilecek geliri Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine bağışladı.Kayserili Araştırmacı ve Yazar Hayri Şişlioğlu,...

Kayserili Yazar kaleminin terini şehit ve gazilere bağışladı

‘Dün Gibi Edebali’nin Kayseri’deki İzleri’ kitabının yazarı Hayri Şişlioğlu, kitabından elde edilecek geliri Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine bağışladı.Kayserili Araştırmacı ve Yazar Hayri Şişlioğlu,...

21 Şubat 2018 Çarşamba 13:00
Kayserili Yazar kaleminin terini şehit ve gazilere bağışladı

‘Dün Gibi Edebali’nin Kayseri’deki İzleri’ kitabının yazarı Hayri Şişlioğlu, kitabından elde edilecek geliri Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine bağışladı.

Kayserili Araştırmacı ve Yazar Hayri Şişlioğlu, 10 yıllık emeğinin ürünü olan ve aile tarihini araştırdığı ‘Dün Gibi Edebali’nin Kayseri’deki İzleri’ kitabının gelirini, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine bağışladı. Türkiye’de ilk kez bir araştırmacı tarafından, Şeyh Edebali’nin soyunun Kayseri’ye dayandığı ve dedesinin de Abdülkadir Geylanî olduğu bilgisine yer verilen, ayrıca soy araştırmasının nasıl yapılacağının anlatıldığı kitabı satın almak isteyen okurlar, Derneğin Kiçikapı’daki Hareket Amirliğinin hemen arkasında bulunan yerine gidip, istedikleri oranda bağış yaparak kitaba sahip olabilecekler.

“Amacım insanlara yararlı olabilmek”

Kitabı yazarken insanlara yararlı olması gayesiyle araştırma yaptığını, herhangi bir maddi beklenti içinde olmadığını belirten Araştırmacı-Yazar Hayri Şişlioğlu, “Fakat insanların da kitabı bir bedel ödeyerek sahiplenmeleri uygun olacaktı. Şehit ve gazilerimizin, o kahraman insanların desteklenmesi gerekiyordu. Ne yapabilirim diye düşünürken, kitabın gelirinin kendilerine bağış şeklinde verilebileceğini düşündüm. Kitabımı okumak isteyenler derneğe müracaat edecekler, gönüllerinden geçen bir bağış karşılığında kitabı alabilecekler” dedi. Şişlioğlu, amatör ruhla kitap yazanların ya da esnafların benzer yöntemlerle, yaşadıkları yerlerdeki şehit ve gaziler derneklerine bağışta bulunabileceklerini de sözlerine ekledi.

“Önemli olan gönül zenginliği”

Şişlioğlu’na teşekkürlerini ileten Dernek Başkanı Yılmaz Üçkan ise, “Bizim için önemli olan her şeyden önce Hayri Bey’in bu işe gönlünü koyması. Gönül olarak burada olduğu zaman zaten maddi katkılar da kendiliğinden geliyor. Hayri Bey’e teşekkür ediyorum, yaptığı özverili çalışmayı, alnının terini buraya bağışlaması bizim için mutluluk verici. İnşallah biz de Hayri Bey’in bu eserine katkıda bulunur, gençlerimize veya bu kitabı okuyacakların tarihi konularda bilgi edinmelerine vesile oluruz diye inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kitabı satın almak yoluyla Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine bağışta bulunmak isteyenler, 0 (352) 222 9392 no’lu telefondan yetkililerle irtibat kurabilecek.
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