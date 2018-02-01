Kayseri’de ikamet eden nüfus 17 bin 742 kişi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürü İbrahim Esenkar, düzenlediği ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sonuçları’ ile ilgili basın toplantısında, "Kayseri nüfusu 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, 1 milyon 376 bin 722 kişi oldu. Kayseri’de ikamet eden nüfus 2017 yılında bir önceki yıla göre 17 bin 742 kişi arttı" dedi.

TÜİK Bölge Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, hakkında kamuoyunu bilgilendirildi. Türkiye nüfusunun 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle 80 milyon 810 bin 525 olduğunu ifade eden TÜİK Kayseri Bölge Müdürü İbrahim Esenkar, Kayseri’nin nüfusunun ise 31 Aralık 2017 itibariyle 1 milyon 376 bin 722 olduğunu belirtti. Kayseri’nin yıllık nüfus artışı hızının 2017 yılında binde 13,0 ile iller arasında 30. Olduğunu ifade eden Esenkar, “Türkiye nüfusu 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu. Türkiye’de ikamet eden nüfus 2017 yılında, bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi arttı. Erkek nüfus 40 milyon 535 bin 135 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 275 bin 390 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu. Kayseri nüfusu 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, 1 milyon 376 bin 722 kişi oldu. Kayseri’de ikamet eden nüfus 2017 yılında bir önceki yıla göre 17 bin 742 kişi arttı. Erkek nüfus 689 bin 595 kişi olurken, kadın nüfus 687 bin 127 kişi oldu. Buna göre Kayseri’nin toplam nüfusunun yüzde 50,1’ini erkekler, yüzde 49,9’unu ise kadınlar oluşturdu. Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı, binde 12,4 olarak gerçekleşti. Yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında yüzde 13,5 iken, 2017 yılında 12,4 oldu. Kayseri’nin yıllık nüfus artış hızı, binde 13,0 olarak gerçekleşti. Kayseri’nin yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında binde 13,3 iken, 2017 yılında binde 13,0 ile iller arasında artış hızı büyüklüğüne göre 30. il oldu” dedi.

En yüksek nüfus artış hızı Talas ilçesi oldu

İlçelere göre nüfus artış hızı hakkında bilgiler veren TÜİK Bölge Müdürü İbrahim Esenkar, 2017 yılında en çok nüfus artış hızının Talas İlçesi’nde gerçekleştiğini vurguladı. Esenkar; “Kayseri ilçelerinde 2017 yılında en yüksek yıllık nüfus artış hızı binde 68,2 ile Talas’ta gerçekleşirken; en düşük yıllık nüfus artış hızı eksi binde 49,8 ile Akkışla’da gerçekleşmiştir. Kayseri’de ikamet eden nüfus 81 il içerisinde toplam nüfus bakımından 15. sıradadır. Türkiye nüfusunun yüzde 18,6’sının ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 29 bin 231 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon 445 bin 26 kişi ile Ankara, 4 milyon 279 bin 677 kişi ile İzmir, 2 milyon 936 bin 803 kişi ile Bursa ve 2 milyon 364 bin 396 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 80 bin 417 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

En çok nüfus Melikgazi’de

Melikgazi ilçesinde Kayseri nüfusunun yüzde 40,9’unun ikamet ettiğini dile getiren Esenkar, Özvatan ilçesinin ise en az nüfusa sahip olan ilçe olduğunu söyledi. Esenkar; “Kayseri nüfusunun yüzde 40,9’unun ikamet ettiği Melikgazi ilçesi, 562 bin 598 kişi ile en çok nüfusa sahip olan ilçe oldu. Bunu sırasıyla yüzde 28,6 (393 bin 844 kişi) ile Kocasinan, yüzde 11,3 (155 bin 24 kişi) ile Talas, yüzde 4,7 (64 bin 389 kişi) ile Develi ve yüzde 2,6 (35 bin 788 kişi) ile Yahyalı ilçeleri takip etti. Özvatan ilçesi ise 3 bin 992 kişi ile en az nüfusa sahip ilçe oldu” ifadelerini kullandı.

Kayseri nüfusunun ortanca yaşı yükseldi

Kayseri’nin 81 il içerisinde ortanca yaş sıralamasında 54. sırada olduğunu belirten TÜİK Kayseri Bölge Müdürü İbrahim Esenkar şöyle konuştu,

“İlimizde 2016 yılında 30,7 olan ortanca yaş, 2017 yılında önceki yıla göre artış göstererek 31,1 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 30,6 iken, kadınlarda 31,6 olarak gerçekleşti. Kayseri 81 ile içerisinde ortanca yaş sıralamasında 54. sıradadır. Türkiye’de çalışma çağındaki nüfusun oranı bir önceki yıla göre yüzde 1,2 arttı. Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfus 2017 yılında bir önceki yıla göre sayısal olarak yüzde 1,2 arttı. Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67,9; çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 23,6; 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. Kayseri’de çalışma çağındaki nüfusun oranı bir önceki yıla göre yüzde 1,4 arttı. İlimizde 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfus 2017 yılında, bir önceki yıla göre sayısal olarak yüzde 1,4 arttı. Buna göre Kayseri’de, çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67; çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 24,8; 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %8,2 olarak gerçekleşti. Türkiye’de kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı. Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2016 yılına göre 1 kişi artarak 105 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 892 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 521 kişi ile Kocaeli ve 356 kişi ile İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 56, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 297 olarak gerçekleşti. Kayseri’de kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı. Kayseri genelinde 2016 yılına göre 1 kişi artarak 81 kişi oldu. Kayseri, kilometrekareye düşen 81 kişi ile iller arasında nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu 32. il oldu.”