Kayseri Şeker bin 184 öğrenciye karşılıksız burs verecek

2017-2018 öğretim yılı 4. Kayşev Öğrenci Buluşmaları, Kayseri Şeker’den burs alan öğrenciler ve ailelerinin de katılımıyla yapıldı.

Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kayseri Şeker Fabrikası Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Duygulu; 2013-2014 öğretim yılında 266 öğrenciye 150 TL burs verilerek başlanılan süreçte, 2014-2015 öğretim yılında 536 öğrenciye, 2015-2016 öğretim yılında 948 öğrenciye, 2016-2017 öğretim yılında 572 öğrenciye,2017-2018 öğretim yılında ise 1184 öğrenciye 9 ay süreyle ayda 180 TL olmak üzere karşılıksız burs verildiğini belirtti. Duygulu, söz konusu çalışmanın, Kayseri Yozgat Sivas ve Nevşehir illerinde 12 Bölge ve 238 Köyde yaklaşık 15 bin pancar çiftçisi ve çalışanın yüksek tahsilini yapan çocuklarını kapsayan bir uygulama olduğunu söyledi.

Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise, Afrin Harekatındaki askerlere başarı dileklerinde bulunarak, “Değerli Gençler, Tarihimizi bir hatırlayın Ortaasya’dan, Selçukludan, Osmanlıdan beri nice mücadeleler, nice Devletler kurulmuştur. Cumhuriyetimizin kuruluşundaki İstiklal harbimizi, Çanakkale’yi, Sarıkamış’ı hatırlayın. Bu mücadele dün de vardı bu gün de var yarın da olacaktır O nedenle bizim buna hep birlikte hazır olmamız lazım. Başka Milletleri biz her bir alanda yarışta başarılı olup onlarında ilerisine geçebilirsek biz bu mücadelede başarılı oluruz.

Aksi halde bizi yok etmek için Dünyadaki emperyalist güçler her fırsatı kolluyorlar. Her fırsatta Türk Milletini yok etmeye çalışıyorlar. 2016 yılı 15 Temmuzun da girişilen darbe yine Devletimizin yok edilme darbesiydi. Ama bertaraf edildi.

Şimdi İnşallah başka düşmanlar da bertaraf edilmeye çalışılıyor. Ama düşmanlar bitmeyecek ve düşmanlıklar devam edecek onun için bizim başarılı olmamıza ihtiyaç var. Dünyadaki diğer milletlerle nasıl yarışırız nasıl onları geçeriz bunu hep birlikte düşünmeliyiz. Hep birlikte buna kendimizi hazırlamalıyız ve hep birlikte bunu başarmalıyız” dedi. Başkan Akay ayrıca, inovasyonun önemine dikkat çekerek öğrencilere birer adet inovasyon kitabı hediye etti.