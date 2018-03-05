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Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi Tasarım Desteği Vermeye Devam Ediyor

Kayseri OSB bünyesinde faaliyet gösteren Endüstriyel Tasarım Merkezi ekibinden oluşan bir heyet Kayseri OSB’de faaliyet gösteren çeşitli firmaları ziyaret ederek, firma yetkilileri ile tasarım faaliyetleri içerikli görüşmeler gerçekleştirdiler.Firma...

Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi Tasarım Desteği Vermeye Devam Ediyor

Kayseri OSB bünyesinde faaliyet gösteren Endüstriyel Tasarım Merkezi ekibinden oluşan bir heyet Kayseri OSB’de faaliyet gösteren çeşitli firmaları ziyaret ederek, firma yetkilileri ile tasarım faaliyetleri içerikli görüşmeler gerçekleştirdiler.Firma...

05 Mart 2018 Pazartesi 14:21
Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi Tasarım Desteği Vermeye Devam Ediyor

Kayseri OSB bünyesinde faaliyet gösteren Endüstriyel Tasarım Merkezi ekibinden oluşan bir heyet Kayseri OSB’de faaliyet gösteren çeşitli firmaları ziyaret ederek, firma yetkilileri ile tasarım faaliyetleri içerikli görüşmeler gerçekleştirdiler.

Firma ziyaretlerinde tasarımın günümüzdeki önemi, nasıl geliştirilebileceği, Endüstriyel Tasarım Merkezi’nin sunmuş olduğu hizmetler ve firmaların beklentileri konuları üzerinde duruldu.

Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi, yeni trendlerin belirlenebilmesi ve firmaların yeni müşterilere ulaşmalarına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
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