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Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan: "Çanakkale Zaferi, Asil Milletimizin Diriliş Destanıdır"

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Çanakkale zaferi, asil milletimizin diriliş destanıdır" dedi.Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Çanakkale Zaferi’nin...

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan: "Çanakkale Zaferi, Asil Milletimizin Diriliş Destanıdır"

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Çanakkale zaferi, asil milletimizin diriliş destanıdır" dedi.Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Çanakkale Zaferi’nin...

16 Mart 2018 Cuma 16:48
Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan: "Çanakkale Zaferi, Asil Milletimizin Diriliş Destanıdır"

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Çanakkale zaferi, asil milletimizin diriliş destanıdır" dedi.

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Nursaçan mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanlık destanlarıyla dolu şanlı tarihimizde öyle dönüm noktaları vardır ki, sadece bizim için değil tüm insanlık için bir abidedir. Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin unutulmaz hatırası olması bakımından insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Menfur 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi sırasında yaşananların, bir asır önce Çanakkale’yi yedi düvele mezar eden mücadeleci ruhun ne kadar taze, ne kadar diri olduğunu hepimize gösterdiğine inanıyorum. Ülkemiz ve milletimiz, yapılan bu hainlikleri asla unutmayacak, nesilden nesile aktaracak ve hafızasından hiç silmeyecektir. En zayıf anında bile ’Çanakkale Geçilmez’ dedirten bir inancın mirasçısı olan bu aziz ve asil millet, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, 15 Temmuz’da vatanını koruma, demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkma konusundaki kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Önümüzdeki süreçte de birlik ve dayanışma içinde, aynı kararlılıkla, ülkemize, istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağımıza inancım tamdır. Bir yandan Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için mücadele verirken, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam edeceğiz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümünde, Anadolu’nun her köşesinden Çanakkale’ye giderek, gözünü kırpmadan ‘Çanakkale geçilmez’ sözünü şanlı tarihimize altın harflerle yazan Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere, aziz vatanımız için gözünü kırpmadan şehit düşen tüm asker, polis ve sivillerimiz ile gazilerimizi minnetle anıyorum."
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