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Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünden 18 Mart için anlamlı klip

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için işaret dili ile Çanakkale Türküsü’ne klip çekildi. Klipte İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de yer aldı.Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü...

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünden 18 Mart için anlamlı klip

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için işaret dili ile Çanakkale Türküsü’ne klip çekildi. Klipte İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de yer aldı.Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü...

17 Mart 2018 Cumartesi 21:33
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünden 18 Mart için anlamlı klip

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için işaret dili ile Çanakkale Türküsü’ne klip çekildi. Klipte İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de yer aldı.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çekilen 4 dakika 53 saniyelik klipte Çanakkale Zaferi’nde çekilen görüntülerde yer aldı. Kanun, saz ve gitar ile çalınan Çanakkale Türküsü’ne ilk olarak İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’nin işaret dili ile başladığı klipte Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İlhami Çelik de yer aldı.

Sağlık çalışanlarının da işaret dili ile söylediği Çanakkale Türküsü kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.
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