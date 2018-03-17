Kayseri boşanmada 10’uncu sırada

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, TUİK 2017 Evlenme ve Boşanma İstatistiklerine göre, Kayseri’nin boşanma oranlarında 10’uncu sırada yer aldığını söyledi.

TUİK’in söz konusu verilerini değerlendiren Özer, bir önceki yıla göre evlenme oranlarının yüzde 3.6 azaldığını, boşanma oranlarının ise yüzde 2.4 oranında arttığını belirtti. Erkeklerde boşanma oranlarının yüzde 20 olduğunu kaydeden Özer, “Erkeklerde daha çok 30-34 yaş aralığında boşanma vakasını görüyoruz. Kadınlarda boşanma oranları ise yüzde 21 ve yaş aralığı da 25-29 arasında değişiyor” dedi.

Kayseri’de 80 aileden 33’ü boşanmaktan vazgeçti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı hizmeti kapsamında, Kayseri’de başvuru yapan 80 aileden 33’ünün boşanmaktan vazgeçtiğini dile getiren Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

“2017 yılı sonu itibariyle 80 ailemiz başvuruda bulundu. Bu ailelerimizden yalnızca 9’u boşandı ve 33 aile ise boşanmaktan vazgeçti. Ki boşanmaktan vazgeçen aile sayısı bir bile olsa, biz bunun önemli bir hizmet olduğunu düşünüyoruz. Ailelerimiz bu ücretsiz hizmetimizden Sayın Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya’nın da her fırsatta dile getirdiği gibi, Bakanlığımızın Alo 183 hattı ile ya da İl Müdürlüğümüz ve Sosyal Hizmet Merkezlerimize bizzat gelerek faydalanabilir. Aile ve boşanma süreci danışmanlığı yaptığımız 3 sosyal hizmet merkezimizde alanında uzman sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve sosyolog arkadaşlarımız bu hizmetleri veriyor.”