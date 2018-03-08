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KAYMEK’te kadınlar Afrin kahramanları için yapılan duada buluştu

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. KAYMEK bünyesindeki kadınlar 14 kurs merkezinde aynı anda Afrin Kahramanları için dua etti. Bu anlamlı etkinliğe Büyükşehir Belediye...

KAYMEK’te kadınlar Afrin kahramanları için yapılan duada buluştu

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. KAYMEK bünyesindeki kadınlar 14 kurs merkezinde aynı anda Afrin Kahramanları için dua etti. Bu anlamlı etkinliğe Büyükşehir Belediye...

08 Mart 2018 Perşembe 13:41
KAYMEK’te kadınlar Afrin kahramanları için yapılan duada buluştu

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. KAYMEK bünyesindeki kadınlar 14 kurs merkezinde aynı anda Afrin Kahramanları için dua etti. Bu anlamlı etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik de katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde KAYMEK’in Hürriyet Mahallesi’ndeki kurs merkezini ziyaret etti. Kurs merkezindeki kadınlara hitap ederek tüm dünya kadınlarının bugününü tebrik eden İkbal Çelik, “Kadınlar Günü sadece bugüne has bir gün değildir. Her gün kadınlar için özel bir gündür ve her gün kadınlara saygı gösterilmesi, değer verilmesi gerekir. Doğumundan ölümüne kadar her an kadının iffetini korumak hepimizin görevidir” dedi. Kadınlar Günü’nde KAYMEK’in anlamlı etkinliğine de değinen Çelik, Afrin ya da yurdumuzun farklı noktalarında vatan için mücadele eden kahramanlarımızdan hiçbir zaman duaların eksik edilmeyeceğini söyledi.

KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları Müdürü Mürşide Gonca Aslan da, “KAYMEK Kadınları Duada Birleşsin” adıyla tüm KAYMEK merkezlerinde dualar edildiğini ifade ederek, yürekten çıkan duaların güvenlik güçlerimize kalkan olacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından şehitlerimiz ve terörle mücadele eden kahramanlar için dualar edildi ve tüm kadınlara "KAYMEK Kadınları Duada Buluşuyor" rozeti takıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik, daha sonra Hürriyet Kurs Merkezi’ni gezerek kursiyerlerin çalışmalarını inceledi ve onlarla sohbet etti.
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