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KAYMEK ruhun gıdası

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası olan KAYMEK, aynı zamanda ruhun da gıdası. KAYMEK ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından açılan ve hastaların tedavisinde önemli rolü olan kursun sertifika töreni Gültepe Kültür Merkezi’nde...

KAYMEK ruhun gıdası

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası olan KAYMEK, aynı zamanda ruhun da gıdası. KAYMEK ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından açılan ve hastaların tedavisinde önemli rolü olan kursun sertifika töreni Gültepe Kültür Merkezi’nde...

20 Mart 2018 Salı 15:48
KAYMEK ruhun gıdası

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası olan KAYMEK, aynı zamanda ruhun da gıdası. KAYMEK ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından açılan ve hastaların tedavisinde önemli rolü olan kursun sertifika töreni Gültepe Kültür Merkezi’nde yapıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik de katıldı.

KAYMEK, şehrin pek çok bölgesinde açtığı kurs merkezleri ile sadece bireylere değil talep eden kurum ve kuruluşlar kanalıyla topluluklara da hizmet veriyor. KAYMEK ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından açılan “İmitasyon Takı İmalatçılığı” kursu tamamlandı. Kursun Gültepe Kültür Merkezi’nde yapılan sertifika törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik de katıldı.

Sertifika töreninde konuşan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, bu tür kursların hastaların tedavisinde önemli rol oynadığını belirterek destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Törende kursiyerlerin katıldığı çeşitli gösteriler de sunuldu. Törenin son bölümünde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik, kursiyerlere sertifikalarını verdi ve tebrik etti.
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