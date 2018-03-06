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KAYMEK Müslüman kadınların gündeminde

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası olan KAYMEK Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi ve Fuarı’nda temsil edildi. KAYMEK Müdürü Mürşide Gonca Aslan’ın zirvede açıkladığı “Seferden Zafere Türk Kadını” projesi katılımcıların...

KAYMEK Müslüman kadınların gündeminde

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası olan KAYMEK Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi ve Fuarı’nda temsil edildi. KAYMEK Müdürü Mürşide Gonca Aslan’ın zirvede açıkladığı “Seferden Zafere Türk Kadını” projesi katılımcıların...

06 Mart 2018 Salı 10:51
KAYMEK Müslüman kadınların gündeminde

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası olan KAYMEK Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi ve Fuarı’nda temsil edildi. KAYMEK Müdürü Mürşide Gonca Aslan’ın zirvede açıkladığı “Seferden Zafere Türk Kadını” projesi katılımcıların büyük ilgisini çekti.

İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi’ne dünyanın dört bir yanından bürokratlar, akademisyenler ve parlamenterler katıldı. Çeşitli oturumlarla Müslüman kadının dünyadaki yeri ile ilgili görüşlerin aktarıldığı zirvede KAYMEK Müdürü Mürşide Gonca Aslan da bir konuşma yaptı.

Konuşmasında kadın hakları ya da insan haklarının kaynağının İslam olduğunu ifade eden Mürşide Gonca Aslan, “Batı kaynaklı çözüm önerileri yerine, kendi temel dinamiklerini referans alan, öze dönüş seferberliğini benimseyen bir anlayışla hareket ettiğimizde iyileşme adımlarını atmış olacağız” dedi. Aslan, KAYMEK’in “Seferden Zafere Türk Kadını” projesiyle ilgili de katılımcılara açıklamalarda bulundu.
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