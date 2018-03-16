Kaymakam Duru Aygözme Mahalle sakinlerini ziyaret etti

Develi Kaymakamı Murat Duru Aygözme Mahalle sakinlerini ziyaret etti.

Kaymakam Duru’ya ziyarette ilçe protokolü de eşlik etti. Millet-devlet kaynaşmasını sağlamak için zaman zaman farklı mahalleleri ziyaret ettiklerini dile getiren Kaymakam Duru, “Mahallemizin güzel insanları hemşerilerimle sohbetimizde Develimizle ve mahallemizle ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Yine ülkemize ve milletimize emperyalist kan emici kumpasçıların ve onların gayrimeşru bir şekilde uşaklığına soyunmuş PKK, YPG,DAEŞ, DHKPC ve FETÖ/PDY hainlerinin oynadığı oyunlarla ilgili insanımızı aydınlatıcı bilgi ve görüşlerimizi sunduk. Bu kapsamda her fırsatta sıcak ve samimi sohbet ortamlarında bir taraftan İnsanlarımızın moralini ve öz güvenini yükseltmeye çalışırken diğer taraftan da emperyalist kumpasçıların ve onların uşaklığına soyunmuş kanı bozuk hainlerin oyunlarına panzehir olacak; milletle devletin el ele gönül gönüle olması gerektiği, hava ve suya ne kadar ihtiyacımız varsa bilinçli bir şekilde birlik ve beraberliğimize de o kadar ihtiyacımız olduğunu, çocuklarımızı inançlı ve çağın gerektirdiği donanımda yetiştirmemiz gerektiğini, çocuklarımızın geleceği ve ülke ekonomimiz için üretken bir şekilde hep beraber çok ama çok çalışmamız gerektiği tavsiyelerinde bulunmaya çalışıyoruz” diye konuştu.