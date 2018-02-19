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Kaybolan kadını AFAD ve Jandarma buldu

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 2 gündür kayıp olan kadın, AFAD ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında bulundu.Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar ilçesine bağlı Musahacılı Mahallesinde meydana gelen olayda, kaybettiği kuzusunu...

Kaybolan kadını AFAD ve Jandarma buldu

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 2 gündür kayıp olan kadın, AFAD ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında bulundu.Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar ilçesine bağlı Musahacılı Mahallesinde meydana gelen olayda, kaybettiği kuzusunu...

19 Şubat 2018 Pazartesi 13:19
Kaybolan kadını AFAD ve Jandarma buldu

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 2 gündür kayıp olan kadın, AFAD ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar ilçesine bağlı Musahacılı Mahallesinde meydana gelen olayda, kaybettiği kuzusunu aramak için evden çıkan bir daha kendisinden haber alınamayan Ayşe V. (53) ekipleri harekete geçirdi. Gelen ihbar üzerine kısa süre içerisinde ilçeye giden AFAD ekipleri, jandarmanın desteği ile arama çalışması başlattı. Arama kurtarma köpeği Leon’unda katıldığı arama çalışması sonucunda kaybolan Ayşe V., kısa süre içerisinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Ayşe V.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi de AFAD ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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