Karacaoğlu Mahallesi’nde asfalt çalışmaları başladı

Kentsel dönüşümün başarı ile gerçekleştirildiği Karacaoğlu Mahallesinde yol düzenleme yaptıklarını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 2018 yılı Nisan ayının ilk asfalt çalışmasını Kacaraoğlu Mahallesinde başladıklarını söyledi.

Karacaoğlu Mahallesinde yer alan yol düzenleme ile deforme olan yolların yapımında kullanılmak üzere 3 bin 200 ton asfalt kullanıldığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Karacaoğlu Mahallesi 11 sokaktaki yollarda yolların hem bakımının yapıldığını hem de asfaltlandığını kaydetti. 2018 yılında hedeflenen 325 bin ton asfaltın öncelikle deforme olan yollarda kullanılacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

"Melikgazi Belediyesi olarak Karacaoğlu Mahallesinde 11 sokak ve bunlara bağlantılı yollarda asfaltlama çalışması yaparak toplam 3 bin 200 ton asfalt kullandık. Karacaoğlu Mahallesi Yavaş, Nuray, Pehlivan, Pamuk, Pakalın, Aktepe, Oyak, Anaç, Osmanlı ve Osmanlı çıkmazı sokakları ile bunlara bağlantılı yollarda asfalt çalışması yapılmıştır. 2018 yılında asfaltlama için bir planlama çalışması yapıldı. 2018 yılı için hem belediyemizce hem de özel sektörce tüm yolları plan içerisinde gerçekleştireceğiz. Planlı çalışma ile yerinde ve zamanında hizmet sunacağız” dedi.