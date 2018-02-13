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Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal:

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Kayseri İl Temsilciliği Afrin Operasyonuna destek vermek için basın açıklaması yaptı.Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Kamu-Sen İl Temsilcisi...

Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal:

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Kayseri İl Temsilciliği Afrin Operasyonuna destek vermek için basın açıklaması yaptı.Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Kamu-Sen İl Temsilcisi...

13 Şubat 2018 Salı 15:05
Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal:

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Kayseri İl Temsilciliği Afrin Operasyonuna destek vermek için basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Kamu-Sen İl Temsilcisi Ünal, 400 bin Kamu-Sen üyesinin Afrin Operasyonuna destek verdiğini söyledi. Ünal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaşık 30 yıldır, yavaş yavaş, merhale merhale yurdumuzu kuşatan güçler, maşa olarak kullandıkları terör örgütleri yoluyla Türk milletini yıpratmak, zayıflatmak, son darbe ile yok etmek ve tarih sahnesinden silmek üzere ortaya koydukları planlarını devreye sokmuşlardır. Milletimiz ve binlerce yıldır sayısız şehidimizin kanıyla sulayarak vatan yaptığımız bu topraklar, hainlerin, bebek katili terör örgütlerinin, eli kanlı milletlerin yaktığı ateşle çepeçevre sarılmıştır. Yakın coğrafyamızda olup bitenlere bu gözle baktığımızda, asıl hedefin Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olduğunu görmek çok da zor değildir. Kahraman Mehmetçiğimizin Afrin’de yürüttüğü bu harekat, Türk milleti üzerinden İslam’ı boğma amacındaki alçaklara karşı yapılan bir huruç harekatıdır. Nasıl ki, Kurtuluş Savaşı’nda Yunan kisvesi altında yedi düvelle savaştıysak bugün de YPG/PKK kılığına girmiş, yanı başımızda çöreklenmiş ve boğazımıza sarılmak için fırsat kollayan kahpe emperyalist güçlerle savaşmaktayız. Bu nedenle Sakarya, Dumlupınar, İnönü bizim için ne anlam ifade ediyorsa, El Bab da, Afrin de, Münbiç de, Sincar da, Kandil de aynıdır.

Türk milleti bugün 80 milyon tek yürek, tek bilek, kahraman Mehmetçikle beraber Afrin’e yürümeye hazırdır. Bugün 80 milyon seve seve şehadet şerbetini içmeye hazırdır. Biz, askeriyle, milletiyle bir ve bütün olarak devletimizin ve devlet büyüklerimizin yanında, alacakları her kararın sonuna kadar arkasındayız.”
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