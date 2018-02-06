Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Melikgazi’de

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından gerçekleştirilecek olan ‘Ombudsman Kayserililerle Buluşuyor’ programı kapsamında şehrimize gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek belediye çalışmaları, yerel ve genel gündem hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarete Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un yanı sıra Kamu Denetçileri Yahya Akman, Hüseyin Yörük, Saadettin Kalkan ve Genel Sekreter İbrahim Kılıç da eşlik etti.

Misafirlerine Mimer’i gezdirerek işleyişi hakkında bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi İletişim Merkezi insan odaklı çalışmamızın en güzel örneklerinden birisi olarak iş ve işlemlerin hızlı sonuçlandırılması sağlayarak vatandaşlara daha kaliteli hizmeti daha kısa sürede ulaştırma noktasında önemli bir görevi yerine getirdiğini” kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Böylesine anlamlı bir program için şehrimize gelen kıymetli dostlarımızı belediyemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk.Kamu Başdenetçimiz Sayın Şeref Malkoç ile 20.Dönem Milletvekili olarak TBMM’de aynı siyasi partide ülkemize hizmet eme imkanı bulduk.Elbette Kayseri tüm Türkiye’de belediyecilik alanında model olmuş bir şehir.Bizlerde bu şehrin hizmetkarları olarak Kayserililer için daha güzelini,daha iyisini nasıl yaparız, hemşehrilerimizin huzur ve refahını nasıl artırabilir bunun gayreti içerisinde tüm kamu kurum kuruluşları STK’larla uyum içerisinde çalışıyoruz.Ülkemizde örnek olarak gösterilen bu birliktelik şehrimize bereket ve hizmet olarak yansıyor.Melikgazi 563 bin nüfusu ile Kayseri’nin en büyük ilçesi.Güçlü bütçesi,güler yüzlü personeli ile her alanda referans hizmetleri ile ön plana çıkmış bir belediye.Daha yaşanabilir, daha modern, daha gelişmiş bir Melikgazi için yatırımdan yatırıma hizmetten hizmete koşuyoruz.Bize hizmet etme imkanı veren hemşerilerimize minnet duyuyor,teşekkür ediyoruz” dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da “Kayseri’de olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.Geçmişten gelen bir dostluğumuz,muhabbetimiz var.Kayseri için,Melikgazi için güzel hizmetler yaptığınızı takip ediyor,takdirle karşılıyorum.Kayseri nevi şahsına münhasır bir şehir. Kendi imkanları ile kendi yağında kavrulabilen bir şehir.Sanayisi,ticareti ve kültürü ile fevkalade iyi gelişmiş bir şehir.İnanıyorum ki yakın zamanda Kayseri yapacağınız çalışmalarla çok daha gelişmiş,büyümüş ve güzelleşmiş,insanların rahat ve huzur içerisinde yaşadığı bir şehir olacak. Emek ve gayretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.