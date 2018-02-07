Kamu Başdenetçisi Malkoç’tan KAYSO Başkanı Büyüksimitci’ye Ziyaret

Ombudsman Halkla Buluşuyor programları kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, beraberindeki Kamu Denetçileri ile birlikte Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi ziyaret etti.

Misafirleri KAYSO’da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’nin Türkiye’de sanayisi gelişmiş iller arasında yer aldığını belirterek, “Odamıza üye 1421 sanayicimiz var. Kayseri olarak 2023 vizyonuna kilitlenmiş durumdayız. 2018 yılında ciddi anlamda ihracatımızı artırmayı, üretim kabiliyetlerimizi geliştirmeyi, daha teknolojik üretimler yapmayı hedefliyoruz. Kayseri milli ve yerli üretim konusunda çok gayret sarf eden bir ilimiz. 1926 yılında Tayyare Fabrikası ve Sümer Bez Fabrikası ile başlayan devlet yatırımlarından sonra çok hızlı bir şekilde özel teşebbüsün başladığı, sanayisini geliştirmek için gayret sarf eden bir iliz. İSO ilk binde 32 firmamız var. Bu yıl inşallah bu sayının daha da fazlaolmasını ümit ediyoruz” dedi.

Türkiye’de son dönemlerde kamu denetçiliğine ciddi manada önem verildiğinin altını çizen Başkan Büyüksimitci, “Özellikle Avrupa’da bir takım algı yaratmanın aksine, hak aramanın Türkiye’de önemli olduğunu, bunun için devletin özel gayret sarf ettiğini, il il ziyaretler gerçekleştirdiğinizi biliyoruz. Devlet hiç gitmediği kadar yanımıza geliyor. Bakanlarımız, müsteşarlarımız dertlerimizi sıkıntılarımızı yerinde dinlemek için geliyorlar. Şu anda çok daha kolay iletişim kuruyoruz. Bu gidişle Türkiye’nin hak ettiği yerde olacağına inanıyorum. Bunun içinde hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise, iki gün boyunca Kayseri’nin sorunlarını ve çözüm önerilerini dinleyeceklerini belirterek, buradan edindikleri izlenimleri bir rapor halinde ilgili Bakanlıklara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacaklarını söyledi.

Kayseri’nin 6 bin yıllık tarihi ve yetiştirdiği güçlü insanlarla Türkiye’nin geleceği açısından güçlü bir şehir olduğunu ifade eden Başdenetçi Malkoç, “Kayseri sanayisi güçlü bir şehir. Anadolu’da ticaret ve sanayi denince akla gelen ilk şehir Kayseri’dir. Kayseri Sanayi Odası da en önemli ticaret merkezlerin birisidir. Ulaşım açısından dezavantaj gibi görünen bazı zorlukları avantaja çevirmiş bir şehrimiz. Çevresindeki illerden gelen insanlara kucak açarak sanayiye kazandıran bir şehir. Böyle bir şehirde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu olarak Türkiye’de iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesi ve hak arama kültürünün yaygınlaşması için çaba gösterdiklerini de açıklayan Başdenetçi Malkoç, tüm bu çalışmaların Türkiye’nin 2023 hedeflerini daha kısa zamanda yakalamasına vesile olacağını sözlerine ekledi.