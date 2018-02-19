Kadın cinayetine 25 yıl hapis

Kayseri’de geçtiğimiz yıl av tüfeği ile öldürülen 24 yaşındaki bir kadının cinayet zanlısı olarak tutuklu yargılanan 23 yaşındaki sanığa mahkemece 25 yıl hapis cezası verildi.

İNTİHAR SANILMIŞ, CİNAYET ÇIKMIŞTI

5 Mayıs 2017’de Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda 24 yaşındaki Y.Y. isimli kadın sağ göğüs bölgesinden av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki faili meçhul cinayetleri çözen ekip, önce intihar ettiği sanılan kadının cinayete kurban gittiğini tespit etti. Yapılan inceleme sonucu kadın Y.Y.’nin erkek arkadaşı O.Ç.’nin aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. O.Ç. ‘kasten adam öldürme’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, T.A. ile E.C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DA DAVAYA KATILDI

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık O.Ç. ile tutuksuz sanıklar T.A. ve E.C. ve avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmaya katılma talebinde bulunurken, mahkeme Bakanlığın avukatının talebini kabul etti.

“ŞEREFİM, NAMUSUM ÜZERİNE YEMİN EDERİM BEN ÖLDÜRMEDİM”

Tutuklu sanık 23 yaşındaki O.Ç. “Efendim, şerefim, namusum üzerine yemin ederim ki ben öldürmedim, suçsuz yere 1 seneye yakındır içeride yatıyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi. Diğer tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraatlarını talep etti.

TUTUKLU SANIĞA 25 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık O.Ç.’ye ‘kasten adam öldürme’ suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklara da 5’er ay hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz sanıkların kararını hükmün açıklanmasını geri bıraktı.