"İstismarı yapan kişilerin yakın çevreden çıkması çok düşündürücü"

Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ’Cinsel İstismar ve Mahremiyet Paneli’ düzenlendi.

Kadir Has Kongre Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Panelin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı; müdürlük olarak yapılan faaliyetler hakkında bilgiler vererek, ülkemizde nasıl bir gelecek hayal ediliyorsa çocuklara da o hayatın verilmesi gerektiğini belirtti. Elmalı; "Son yıllarda çocuklara yönelik olan cinsel istismar konusu gerek çocuk alanında çalışan ruh sağlığı uzmanlarının, gerekse alan dışında olan herkesin oldukça ilgisini çekmiştir. Araştırmalar bu sorunun tüm kültürlerde ve tüm sosyal sınıflarda görüldüğünden bahsetmektedir. Bundan dolayıdır ki bu sorun evrensel bir sorundur ve daha iyi tanımlanması ve anlaşılması gerekir. Çocuk ihmali ve istismarının önlenmesi amacıylaİl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yerel ve kamu destekli projeler yürüttük. ’İhmal Etme Geleceğine Sahip Çık’ projesi (Melikgazi Ram) kapsamında 118 okulumuz ziyaret edilerek, 2017 2018 yıllarında 14 bin 570 öğrenci, 46 bin 879 veli, 14 bin 520 kamu personeli bilgilendirilmiştir. ’Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi’ projemizle (Melikgazi Ram) 41 anaokulumuz ve 511 velimiz ilgilendirilmiştir. Kayseriİl Müftülüğümüz ile Melikgazi RAM Merkezimizin birlikte yürüttüğü ’Engelli Bireylerde Mahremiyet Eğitimi’ Projemizle RAM merkezimizde görevli, alanında uzman öğretmenlerimiz ile özel eğitim okullarından seçilecek öğretmenlerimiz 2 gün süren bir eğitim alacaklardır. Kocasinan Ram Merkezimiz ile Aile Sosyal Politikalarİl Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği ’Çocukİstismarına Dur De’ programı kapsamında, 20152016 eğitim öğretim yılında ilimizde bulunan ailelere yönelik ’Çocukİstismarına Farklı Bakış: NedenSonuçİlişkisi’ konulu eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. Bütün bu projelerimizin dışında; 20162017 eğitimöğretim yılından 20172018 eğitim öğretim yılının birinci dönemine kadar 12 bin 200 öğretmenimize ’İhmal veİstismar Seminerleri’, 2 bin 712 yöneticimize ’Çocuk ve Ergeni Anlamak Seminerleri’, 167 bin 600 velimize ’İhmal ve İstismar Semineri’ verilmiştir. Okullarımızda psikososyal koruma, önleme ve müdahale hizmetlerini içeren Hizmet Rehberi kitapçıkları ve el broşürleri dağıtılmıştır. 11 bin 600 velimize ’Anne Baba Tutumları ve DavranışBozuklukları’ seminerleri verildi. Eğitimci olarak bizlere çok işdüşmektedir. Çocuklarımıza kimsenin ona isteğinin dışında dokunmaya haklarının olmadığını anlatmalıyız. Kendisini rahatsız eden kişilerden uzaklaşmayı ’hayır’ demeyi, başına gelenleri sır olarak saklamamayı öğretmeliyiz. Ayrıca öğrencimizin bizden yardım isteyebileceğini, bizim ona inanacağımızı anlatmalıyız. İlimizde başta valimiz olmak üzere,İl Emniyet Müdürümüz, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüz ile işbirliği yaparak toplumda hiçbir ferdin göz ardı etmemek için çalışma içerisindeyiz. Ülkemizde nasıl bir gelecek hayal ediyorsak, çocuklarımıza da o hayatı vermeliyiz" dedi.

"Mahremiyet eğitimi son derece önemli"

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer ise; cinsel istismar ve mahrumiyet eğitimini Kayseri’de bir farkındalık yaratması amacıyla önemsediklerini ifade ederek, "Anne ve babaların çocukları ile dilsizliğin tırmandığı bir çağda yaşıyoruz. Modern yaşam bize işin öncelikli olduğu bir çağ sunuyor. Bu evlatlarımızı eğitimci olarak pedolojik açıdan onlara nasıl zaman ayıracağı nasıl eğiteceğiz. 1980 yılında anne ve babaların çocuklarına ayırdığı zaman ortalama 4 saat iken 2017 itibari ile 24 dakikaya indiğini bir zamanda bu çocuklara anne ve baba olmak, onları koruyup kollamak eğitimciler için son derece önemli bir şeydir. Akademik başarıdan daha çok çocukların duysal alan dediğimiz kendini tanıma kendisini hissetme ve manevi yönden de bir birey olarak savunan bir eğitimci olarak bugün buna çok ihtiyacımız var. Günümüzün çocuklarını dedelerden ninelerden ve ninesiz büyüttüğümüz 21. yüzyıl çocuğunu anne ve baba olmak onları idare etmek gerçekten 15 yıl öncesine baktığımızda gerçekten kolay bir süreç olmuyor. Biz eğitimcilere, anne ve babalara bu anlamda son derece büyük bir iş düşüyor. Bir hız çağında yaşıyoruz. Çocuklarımız egolarını ve kendi reklamlarını ortaya çıkararak sektöründe kitle iletişim araçlarıyla haşır neşir olan çocuklarımızda idare etmek de kolay değildir. Iskaladığmıız her şey karşımıza farklı problemlerle ortaya çıkıyor. Cinsel istismar hem ülkemizde hem dünyada yerel anlamda Kayseri’ye baktığımız da üstüne hassasiyetle düşülmesi gereken konu olarak görüyoruz. Valiliğimiz, Emniyet Müdürlüğümüz ve biz bir araya geldiğimizde en azından ne yapmamız gerektiğini konusunda çalışmalarımızı hızlandırdık. 2018 yılı içerisinde çalışmalarımız alanda ve sahada devam edecektir. Buradaki çalışmamızda amaç farkındalık yaratmaktır. Kayseri’de örnek olacak projeleri sahada yansıtacağız. Konsensüs alanımız daha çok 7.-8.- 9. sınıf kız öğrencilerimizdir. Arkadaşlarımız bir yıl boyunca okullarda çalışacaklar Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte sosyal risk haritasını çıkarttığımız okullarda arkadaşlarımız çalışmalarını yapacaklardır. Bu anlamda yapılan şeyler 4 4’lük olmayabilir ama biz yarısına bile razıyız. Ekibim bu konu da çok hassasiyetli ve önem veriyor. Bu eğitimler bizim için çok önemlidir. Çok acı ve dramatiktir ki istismarı yapan kişilerin daha çok yakın akraba ve yakın çevresinden çıkması çok düşündürücü ve dramatik bir hadise. O açıdan mahremiyet eğitimi son derece önemli. Bir kız, erkek çocuğunun vücudunu tanıması, bilmesi, özel yerlerinin neresi olduğunu arkadaşlarımız tarafından aktarılması bile son derece önemlidir. Çünkü kendisini tanımayan bir yabancının çocuğumuzun özel bölümlerine temasta bulunduğu anda çocuk ‘beni seviyor’ imajını almaması lazım. Bu açıdan bize güç katacağınızı düşünüyorum" diye konuştu.

Programa ayrıca Vali Yardımcıları Mehmet Emin Avcı ile Ali Uslanmaz, Emniyet Müdür Yardımcısı Tuncay Yalçınoğlu ile davetliler katıldı.