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İncesu’da tiyatro gösterisine yoğun ilgi

İncesu Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro gösterisi vatandaş tarafından yoğun ilgi gördü.Belediye konferans salonunda gerçekleşen tiyatro gösterisine vatandaşlarla birlikte Belediye Başkanı Zekeriya Karayol da katıldı. Tiyatro programı...

İncesu’da tiyatro gösterisine yoğun ilgi

İncesu Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro gösterisi vatandaş tarafından yoğun ilgi gördü.Belediye konferans salonunda gerçekleşen tiyatro gösterisine vatandaşlarla birlikte Belediye Başkanı Zekeriya Karayol da katıldı. Tiyatro programı...

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:04
İncesu’da tiyatro gösterisine yoğun ilgi

İncesu Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro gösterisi vatandaş tarafından yoğun ilgi gördü.

Belediye konferans salonunda gerçekleşen tiyatro gösterisine vatandaşlarla birlikte Belediye Başkanı Zekeriya Karayol da katıldı. Tiyatro programı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Karayol, “İncesuluların tiyatroya önem verdiğini belirterek, "Sosyal Belediyecilik anlamında önemli programları vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz, halkımızla daha çok sosyal faaliyetler gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonda bizlere keyifli dakikalar yaşatan tiyatro oyuncularına teşekkür ederim emeklerine sağlık” diye konuştu.
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