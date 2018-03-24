İncesu Belediyesi’nde çalışmalar devam ediyor

İncesu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol çalışmaları hız kesmeden devam ederken, mahalle halkı ise çalışmaları memnuniyet ile karşılıyor.

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol önderliğinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler tarafından muhtelif yollarda genişletme çalışmaları ve kapalı kutu menfez çalışması yapılıyor. Kırsal kesimlerde kalan mahallelere de ilçe merkezi kadar önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Karayol, “Göreve geldiğimiz günden bu yana aldığımız iş makineleri ile başlattığımız yol hamlesi çalışmaları kapsamında birçok önemli çalışmalara imza attık” dedi.

Öte yandan İncesu Belediyesi’nin muhtelif mahallelerde gerçekleştirdiği yol çalışmaları, mahalle halkını da sevindirdi.