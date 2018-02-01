İlçelerde planlama toplantıları sürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, her ilçe ile ayrı ayrı yaptığı planlama toplantılarına Talas ve Hacılar ilçeleriyle devam etti. Toplantılarda her iki ilçede 2018 yılında yapılacak olan yatırımlar ele alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilk toplantıyı Talas ile yaptı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi bürokratlarının da katıldığı toplantıda öncelikle ilçe belediyesi tarafından 2018 yılında yapılacak olan yatırımlarla ilgili bir sunum yapıldı. Toplantıda daha sonra Büyükşehir Belediyesi’nden talep edilen konular değerlendirildi.

İlçe belediyeleri ile yapılan toplantılarla hem 2017’yi değerlendirdiklerini hem de 2018’i programladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “İlçelerimizle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. İlçe belediyelerimizle yaptığımız toplantılarda, belediyelerimizin kendi imkanlarıyla bu yıl yapacakları yatırımları ve Büyükşehir’den beklentilerini alıyoruz. Bu toplantılar sonrası ilçelerde yapacağımız yatırımları planlayacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas Belediyesi’nin ardından Hacılar Belediyesi ile bir toplantı yaptı. Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici ile her iki belediyenin bürokratlarının da katıldığı toplantıda Hacılar Belediyesi tarafından 2018 yılında yapılacak olan yatırımlar ve Büyükşehir Belediyesi’nden talep edilen konular ele alındı.