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İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı Türkiye Şampiyonlarını Ödüllendirdi

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Bursa ve Mersin’de yapılan genç kızlar kros , puanlı atletizm ve 4X100 metre bayrak Türkiye finallerinde, takım halinde birincilik elde eden Kayseri Spor Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.İl Milli...

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı Türkiye Şampiyonlarını Ödüllendirdi

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Bursa ve Mersin’de yapılan genç kızlar kros , puanlı atletizm ve 4X100 metre bayrak Türkiye finallerinde, takım halinde birincilik elde eden Kayseri Spor Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.İl Milli...

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:57
İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı Türkiye Şampiyonlarını Ödüllendirdi

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Bursa ve Mersin’de yapılan genç kızlar kros , puanlı atletizm ve 4X100 metre bayrak Türkiye finallerinde, takım halinde birincilik elde eden Kayseri Spor Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı kabulde yaptığı konuşmada “Spor disiplin demektir. Hem bedeni hem de ruhu disipline etmektir. Spora yapılan yatırımın, aydınlık ve sağlıklı gelecekler için yapılan yatırımdır. Yetenek Allah vergisidir; onu geliştirmek bizim yapacağımız ek çalışmalarla olacaktır. Sizlerin bu başarınızda emeği olan öğretmenlerinizi kutluyorum.

Bir konuyu önemle belirtmen isterim, Spor lisesi olarak kurulduğu ilk yıl Türkiye birincilikleri elde etmek büyük bir başarıdır. Kayseri Spor Lisesinin yeni olmasına rağmen sistemin doğru işlediğinin bir göstergesidir. Sizlerin bu başarılı çalışmanız, Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonları çıkaracağına eminim” diyerek sözlerini tamamladı.

Ziyarete İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Osman Karaca, Hacı Kaya, Kayseri Spor Lisesi Müdürü Mehmet Demir, Okul Müdür Yardımcısı Ergün Sıkı ve öğrenciler katıldı.

ziyaretin sonunda başarılı öğrencilere hediyelerini vermesi ve günün anısına resim çekimi ile sona erdi.
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