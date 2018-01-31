İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bekmez Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Melikgazi Belediyesinin hizmet kalitesinin ve etkinliğinin yüksek olduğunu ifade eden İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, “Kayseri’de görev yapmaktan son derece mutluyum. Kayseri bir bölge şehri olup, Anadolu’nun adeta parlayan yıldızıdır. Kayseri kurum ve kuruluşların yöneticileri çok şanslı, çünkü belediyeler tüm kurumlar ile beraber, istişareli ve dayanışma içerisinde çalışarak hizmet için yarışıyorlar” dedi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sayın Hüseyin Bekmez ile bir çok toplantı ve törende beraber olduklarını bu süre içerisinde iyi ilişkiler içerisinde birlikte çalıştıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç ise, "Başta İl Jandarma Komutanlığı olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerin çeşitli kademelerinde bugüne kadar çok değerli hizmetleri bulunan Jandarma Kıdemli Albay Sayın Hüseyin Bekmez‘e çalışmaları için teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez’e Melikgazi İletişim Merkezi ile Scada Merkezini gezdiren Başkan Büyükkılıç, Melikgazi iletişim ile Scada Merkezi’nin çalışma sistemli hakkında bilgiler verdi.