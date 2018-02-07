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Hünerlerini 1’inci olmak için sergilediler

Kayseri’de, 12 okuldan 400 öğrenci, Okullar Arası Halk Oyunları İl Birinciliğinde dereceye girmek için çaba sarf etti.Talas Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmanın açılış seremonisine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat...

Hünerlerini 1’inci olmak için sergilediler

Kayseri’de, 12 okuldan 400 öğrenci, Okullar Arası Halk Oyunları İl Birinciliğinde dereceye girmek için çaba sarf etti.Talas Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmanın açılış seremonisine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat...

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:33
Hünerlerini 1’inci olmak için sergilediler

Kayseri’de, 12 okuldan 400 öğrenci, Okullar Arası Halk Oyunları İl Birinciliğinde dereceye girmek için çaba sarf etti.

Talas Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmanın açılış seremonisine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından seremoninin açılış konuşmasını yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, halk oyunlarının halkın oyunu olduğunu söyleyerek, “Geçmişimizden gelen, halkın özünü yansıtan, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran ve geçmişimizi unutmayıp geleceğe ilerleten bir oyundur. Bu oyunu yaşatan, yaşaması için gayret eden velilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ülke ve millet olarak zor bir süreçten geçtiğimiz dönemde ailelerin evlatlarına sahip çıkarak, buralara kadar gelip destek vermeleri bizleri ziyadesiyle mutlu etti” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ise, “Bugün geleneğimizin ve göreneğimizin geçmişten geleceğe taşınması için en önemli yarışmalardan birisi olan folklor yarışması yapılacak. Bu bizim için çok önemlidir. Bire milletin millet olabilmesi için bugünde en çok ihtiyaç duyduğumuz birlik, beraberlik, dayanışma ve kaynaşmanın olması gerektiği bir günde öğrencilerimizi geçmişten gelen oyunları burada sergileyecekler. Öğrencilerimiz, idareci ve öğretmenleri ile beraber burada yapmış oldukları çalışmalar ile disiplini, geçmişten gelen kültürümüzü ve ağıtlarımızı, geçmiş ve geleceğe bağlantı kurmak suretiyle bizlere aktaracaklar” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından başlayan yarışmada, 12 okuldan 400 öğrenci yarışmada dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi. Yarışmada başarılı olan öğrenciler bölge grup yarışmasına katılacak.
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