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Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri İstiklal Marşını resimlerle anlattı

Kayseri Valiliği tarafından ilde düzenlenen İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Etkinlikleri kapsamında, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin, aynı temalı yaptığı resimler sergilendi.İl Kültür Müdürlüğü tarafından...

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri İstiklal Marşını resimlerle anlattı

Kayseri Valiliği tarafından ilde düzenlenen İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Etkinlikleri kapsamında, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin, aynı temalı yaptığı resimler sergilendi.İl Kültür Müdürlüğü tarafından...

14 Mart 2018 Çarşamba 15:20
Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri İstiklal Marşını resimlerle anlattı

Kayseri Valiliği tarafından ilde düzenlenen İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Etkinlikleri kapsamında, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin, aynı temalı yaptığı resimler sergilendi.

İl Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen resim sergisi 75. Yıl Halk Kütüphanesinde açıldı. 55 yağlı boya, sulu boya ve karakalem tekniğiyle yapılmış eserin bulunduğu sergiye dair açıklama yapan İl Kültür Müdürü ismet Taymuş, “Burada yalnızca öğrencilerimizin eserleri sergileniyor. Bizim için önemli olan öğrencilerimizin, İstiklal Marşı ve o dönemin ruhunu resimlerine yansıtabildiğini görebilmek. Her birini tebrik ediyorum. Etkinliklerimiz ay boyunca devam edecek” dedi.

Taymuş, 3 gün boyunca açık kalacak olan sergiye tüm vatandaşları davet etti.
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