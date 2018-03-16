Forum Kayseri, BREEAM 2018’in ‘Ticari Projeler’ kategorisinde birinciliğe layık görüldü

Sürdürülebilirliğe verdiği önem ve çevreyi koruyan uygulamalarıyla Türkiye’nin ilk BREEAM sertifikalı yeşil binası olan Forum Kayseri, bu yıl da BREEAM Ödülleri’nin “Ticari Projeler” kategorisinde en iyi alışveriş merkezi oldu.

Çevreyi ve yeşili koruyan uygulamalarıyla sürdürülebilirlik yaklaşımını ön planda tutan Forum Kayseri, çevre konusunda deneyimli yüzlerce ismin katılımıyla, hem performans hem de yönetim konularında çevre dostu olan binalara verilen ve dünyanın önde gelen yeşil bina derecelendirme sistemlerinden biri olan BREEAM’nin sertifikalarına sahip yapıların ödüllendirildiği BREEAM 2018 Ödülleri’nde finale kalmıştı. Forum Kayseri, finale kalan diğer altı ticari proje arasından sıyrılarak birinciliğe layık görüldü.

Yarışanlar arasında Brezilya, İngiltere, Norveç, Çin ve Polonya gibi dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan binalar da bulunuyordu.

Çevresel ve sürdürülebilir satın alma politikalarının yanı sıra enerji, su tüketimi ve atık yönetimi ile ilgili hayata geçirdiği uygulamalar ve çevre duyarlılığını artıran projeleriyle dünyanın en prestijli bina yönetimi ödüllerine aday olmayı başaran Forum Kayseri, bu başarısını Ticari Projeler kategorisinde birincilikle taçlandırdı.

Aynı zamanda BREEAM sertifikasını “Outstanding” (Olağanüstü) derecesiyle alan Türkiye’nin ilk ve tek alışveriş merkezi de olan Forum Kayseri, 6 Mart 2018 Salı günü Londra’da düzenlenen ödül töreninde aldığı dereceyle Fransa’dan 3 ve İspanya’dan 2 ticari projeyi geride bırakarak birinci seçildi.

Forum Kayseri Alışveriş Merkezi Müdürü Ali Kabakçı, ödül hakkında şöyle konuştu: “Forum Kayseri’nin bu ödüle layık görülmesi bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Emek veren herkesle birlikte, bu ödülü Türkiye’ye kazandırmanın ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Forum Kayseri olarak Türkiye’de yeşil binaların sahip olduğu prestijli BREAAM sertifikası bulunan tek binayken şimdi de BREAAM Ödülü’ne layık görülen bina unvanına eriştik. Bu ödül alışveriş merkezlerinin ziyaretçilerine en iyi hizmeti sunarken aynı zamanda çevresiyle de uyumlu olabileceğinin kanıtıdır. Süreçte bizi en başından itibaren destekleyen yatırımcımız Union Investment’a ve yine bu ödül için bizi sürekli destekleyen değerleme ve danışman firmamız Turkeco’ya teşekkür ederiz.”

BREAAM Teknik Müdürü ve Jüri Heyeti Başkanı Alan Yates ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Son listede yer alan ve kazanan projelerin diğerlerine örnek oluşturması, projelerin kalitelerinden çok daha önemli. Sürdürülebilir çözümlerin, özellikle de yinelenebilir olanların uygulanabilirliğini ve faydalarını gösteren bu projeler, diğerlerinin kendilerini geliştirmeleriyle daha da yukarıyı hedeflerken ilham kaynakları olacak. Böylece bulundukları sektörlerde, bölgelerde ve uluslararası çapta gelişmeye katkı sağlayacak.”