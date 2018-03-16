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FETÖ’den tutuklanan şahıslara maddi yardım yapan 2 kişi tutuklandı

Kayseri polisi tarafından yapılan operasyonda, FETÖ’den tutuklu bulunan cezaevindeki şahıslara maddi yardım yapmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

FETÖ’den tutuklanan şahıslara maddi yardım yapan 2 kişi tutuklandı

Kayseri polisi tarafından yapılan operasyonda, FETÖ’den tutuklu bulunan cezaevindeki şahıslara maddi yardım yapmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

16 Mart 2018 Cuma 16:52
FETÖ’den tutuklanan şahıslara maddi yardım yapan 2 kişi tutuklandı

Kayseri polisi tarafından yapılan operasyonda, FETÖ’den tutuklu bulunan cezaevindeki şahıslara maddi yardım yapmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile istihbari birimlerin yaptığı ortak çalışmalarda, İstanbul’dan Kayseri’ye gelen L.K., Kiçikapı Mahallesi’nde bulunan bir telefon bayisine zarf içerisinde para getirdiği ve bu paranın FETÖ’den tutuklanan ve cezaevinde bulunan şahıslara yardım amacıyla getirildiğini tespit etti.

Telefon bayiine yapılan operasyonda, İstanbul’dan parayı getiren L.K. ve bu parayı teslim alan telefon bayi sahibi H.M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada da, zarf içerisinde bulunan 10 bin liraya el konuldu. Bu paranın telefoncu olan H.M.T. tarafından A.G.’ye teslim edileceği ve bu şahıs tarafından FETÖ üyelerine yardım yapılacağının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. A.G.’nin adresine yapılan operasyonda A.G. ve aynı evde kalan S.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan L.K., H.M.T., A.G. ve S.Ş., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

L.T. ve A.S. mahkemece tutuklanırken, H.M.T. ve S.Ş. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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