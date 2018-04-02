Fatma Çolakbayrakdar Aydın ve Adlım ailelerini ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, her fırsatta Kocasinan sakinlerine ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu seferde özel eğitim gerektiren çocukları evinde ziyaret eden Fatma Çolakbayrakdar, gönüllerde hoş seda bıraktı. Ziyarette Fatma Çolakbayrakdar’ın sıcakkanlı sohbetinden etkilenen 11 yaşındaki Hayat’ın mutluluğu yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan için çalışmaya devam ederken eşi Fatma Çolakbayrakdar da Kocasinan sakinlerinin gönüllerini fethetmeye devam ediyor. Bu kapsamda bir günde iki aile ziyareti gerçekleştiren Fatma Çolakbayrakdar, ilk olarak Mithatpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Aydın ailesinin 7 yaşındaki oğlu Saltuk Buğrahan’ı ziyaret etti. Buğrahan’ı yanına alarak, bir süre sohbet eden Fatma Çolakbayrakdar, aileye Başkan Çolakbayrakdar’ın selamlarını iletti. Buğrahan’a çeşitli hediyeler veren Fatma Çolakbayrakdar, her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Fatma Çolakbayrakdar’ın bir sonraki ziyareti Barbaros Mahallesindeki Adlım ailesinin 11 yaşındaki kızı Hayat için oldu. Fatma Çolakbayrakdar’ı sevgi ile karşılayan Hayat’ın mutluluğu görünmeye değerdi. Fatma Çolakbayrakdar’ın samimi ve hoş sohbetinden etkilenen Hayat, Fatma Çolakbayrakdar’ın arkadaşı olması istedi. Ardından fotoğraf makinasını alıp, anı fotoğraflayan Hayat, ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek teşekkür etti.

Hayat ile hoş ve keyifli sohbetlere imza atan Fatma Çolakbayrakdar, “Her fırsatta eşim Ahmet Bey ile Kocasinan ailelerini ziyaret edip, gönüllerini almaya çalışıyoruz. Özellikle özel eğitim gerektiren çocuklarımıza gönülden verdiğimiz desteği artırarak devam ettiriyoruz. Onların yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değerdir. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Adlım ailesi de Kocasinan Belediyesi adına Fatma Çolakbayrakdar’ın kendilerini ziyaret etmesinden çok memnun olduklarını belirterek, teşekkür etti.