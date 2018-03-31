ERÜ Tıp Fakültesi’ndeki temel atma törenine Özhaseki de katıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Yeni Derslikler Kompleksinin temeli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı törenle atıldı.

Tıp Fakültesi Dekanlığı karşısında inşa edilecek yeni derslikler kompleksinin temel atma töreni Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven’in konuşması ile başladı. Konuşmasına bu yıl Erciyes Üniversitesi’nin 40, Tıp Fakültesi’nin ise 50. kuruluş yıldönümünü kutladıklarını belirterek başlayan Rektör Güven, “Üniversitemiz 40 yıllık süre içerisinde büyük gelişmeler kat etti. Büyük ilerlemeler sağlayarak, Türkiye’nin sayılı ve büyük üniversitelerinden biri haline geldi. Bunda iki temel faktör olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birisi Kayseri’nin hayırsever faktörü. Bizimle yaşıt olan üniversitelere göre daha hızlı ilerlemesinin arkasındaki en büyük faktörlerden birisi hayırseverlerimiz. Hayırseverlerimiz yaptığı binalar ve verdikleri desteklerle Erciyes Üniversitesi’nin hızlı yol almasına büyük rol oynadı. Erciyes Üniversitesinin hızlı yol almasındaki ikinci faktör ise Kayseri’nin geçmişindeki, kültüründeki deneyimler. Her ne kadar biz 40 yıllık üniversite isek de, bin yıllık bilim geleneği olan bir şehir Kayseri. Bu da Erciyes Üniversitesi’nin hızlı gelişmesine büyük katkılar sağlıyor. Erciyes Üniversitesi bu 40 yıl içerisinde belli noktalardan geçti ve son 10 yıldır yolunu araştırma yönüne çevirdi. Bunun meyvesi olarak da geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 10 araştırma üniversitesi içerisinde üniversitemiz de yer aldı. Erciyes Üniversitesi, üç büyük şehrimizin dışında Anadolu’da tek araştırma üniversitesidir. Erciyes Üniversitesi’nde araştırma merkezlerinde çok önemli çalışmalar yapılıyor. Erciyes Teknopark, Türkiye’nin son 3 yıldır 5-9 yaş grubunda birinci olan teknoparkıdır. Biz şunu biliyoruz. Bir ülke büyümek, gelişmek ve dünyada söz sahibi olmak istiyorsa, bu ancak gelişmiş, büyümüş ve bilim üreten üniversiteleri ile mümkün. Erciyes Üniversitesi bunun farkında olan üniversite ve bu anlamda da gelişimini sürdürüyor. Bugün temelini atacağımız komplekste daha iyi şartlarda hekimler yetiştirmek için yapılan çabanın bir yansımasıdır. Burada devletimize teşekkür ediyorum. Yüklü bir kaynak ayırdılar. Yaklaşık 17,5 milyonluk bir yatırımdan bahsediyoruz. 2 yıl içerisinde bitecek ve inşallah 2019 yılında da açılması nasip olacak. Öğrencilerimize daha modern ortamda, daha iyi şartlarda modern teknolojiler kullanarak hizmet vermek istiyoruz. Toplam oturum alanı 3 bin 360 metre kare, toplam kapalı alanı da 12 bin metrekare olan bir tesisin temelini atıyoruz” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Erciyes Üniversitesi’nin Türkiye’de önemli üniversiteler arasında olduğunu kaydetti. Milletvekili Tamer, “İlk olarak Tıp Fakültesi ile başlayan bu üniversitemiz, önemli bir öğretim kadrosuyla ve yaklaşık 50 bin öğrencisi ile önemli hizmetler veriyor. Özellikle tıp fakültesi deyince burada yetişen doktorlarımız Türkiye’de önemli işler başarmaktadırlar” diye konuştu.

Vali Süleyman Kamçı da, “Günümüzün teknik gelişmeleri doğrultusunda birçok ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanmış yeni kompleksimizin tamamlanmasıyla birlikte, burada öğrenim gören öğrencilerimizin ve üniversitemizin başarısının olumlu yönde etkileneceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak kürsüye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi’nin başarılarından övgüyle bahsetti. Bakan Özhaseki, “Benim için güzel bir gün. 21 yıldır belediye başkanlığım, milletvekilliğim ve 3 yıllık bakanlığım boyunca, ömrüm hep temel atmakla geçti. Bugün de o güzel günlerden birisi. Burada da bizim hepimizin övündüğü medarı iftiharımız Erciyes Üniversitesi’nin güzel bir kompleksinin temelini atıyoruz. Allah nice güzel günlerde bir arada olmayı nasip etsin. Erciyes Üniversitesi hakikaten hepimizin iftihar ettiği bir üniversite. Bir taraftan 50 yıllık tarihinde ortaya koymuş olduğu çalışma, Kayseri’ye yapmış olduğu hizmet ve birkaç yıldır da özellikle bilimsel anlamda yapmış olduğu çalışmalarla adından haklı olarak övgüyle bahsettiriyor. 3 büyükşehir dışında Anadolu’daki tek bilimsel çalışma yapan üniversitelerin başında. Ara ara dergilerde yayınlanan başarı grafiklerinde gözüm anında Erciyes Üniversitesi nerede? Kaçıncı sırada? Bir başarı var mı? Onu takip etmekle geçiyor. Üst sıralarda görünce de haliyle iftihar ediyoruz. İnşallah bu başarıların devamı gelir. Bir başka şey gittiğimiz her yerde Erciyes Üniversitemizde yapılan bu güzelliklerden bahsettiğimiz gibi, bu üniversitenin oluşumunda emeği geçen fedakâr Kayserili hemşerilerimizle ilgili oluyor. Konuşmalarımda mutlaka bir bölüm ayırmaya çalışıyorum. İnşallah içeride proje tanıtımı yapılacak hastanenin temelini 1 ay içinde atacağız. Onu yaptıracak hayırseverlerimizde buradalar. Allah hepsinden razı olsun. Onlarda buraya kadar geldiler” dedi.

Konuşmalardan sonra İl Müftüsü Şahin Güven dua etti. Ardından ise Bakan Özhaseki ve protokol, yeni derslikler kompleksinin temelini attı.

"Çocuk Hematoloji-Onkoloji Hastanesi’nin Proje Tanıtımı Yapıldı"

ERÜ Tıp Fakültesi Yeni derslikler Kompleksinin temel atma töreninden sonra davetliler Tıp Fakültesi Dekanlığı Konferans Salonu’na geçti. Burada Bakan Özhaseki, protokol üyeleri ve hayırsever işadamlarına, Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesi yanına yaptırılacak olan Çocuk Hematoloji-Onkoloji Hastanesi projesi hakkında brifing verildi.