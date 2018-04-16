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ERÜ Rektörü Güven’den “Turizm Haftası” Mesajı

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan 42. Turizm Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Mesajında ‘bacasız sanayi’ olarak nitelendirilen turizm sektörünün, ülkelerin ekonomik ve...

ERÜ Rektörü Güven’den “Turizm Haftası” Mesajı

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan 42. Turizm Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Mesajında ‘bacasız sanayi’ olarak nitelendirilen turizm sektörünün, ülkelerin ekonomik ve...

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:54
ERÜ Rektörü Güven’den “Turizm Haftası” Mesajı

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan 42. Turizm Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında ‘bacasız sanayi’ olarak nitelendirilen turizm sektörünün, ülkelerin ekonomik ve kültürel yönde gelişiminde lokomotif rolünün bulunduğunu hatırlatan Rektör Güven, turizm cenneti ülkemizin sahip olduğu değerlerden yeterince faydalanmamız gerektiğini kaydetti.

Rektör Güven’in kutlama mesajı şöyle:

“Kayseri, eşsiz coğrafyası ve sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle önemli turizm şehirlerindedir. Şehrin adeta sembolü konumundaki Erciyes Dağı, kış turizminde önemi her geçen gün artan değerdir. Erciyes Dağı’nın yanı sıra yüzlerce kuş türünü bünyesinde barındıran Sultan Sazlığı, Yahyalı Kapuzbaşı Şelaleleri, Aladağlar Milli Parkı, Soğanlı Vadisi, Gesi Bağları, Kuş Barınma Evleri ile mantı, pastırma ve sucuk gibi geleneksel lezzetleri, şehrin kültür ve turizm zenginliklerindendir. Bunun yanında Asur, Hitit, Pers, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda eser, müze ve ören yerleri, şehrin 6 bin yıllık tarihine tanıklık etmektedir. Kayseri şehri sadece doğası, tarihi ve kültürel yapısıyla değil, sağlık turizminde de önemi hızla artmaktadır. Kayseri’de bin 300 yatak ve tıptaki son teknolojik imkânlarla tüm çevre illere hizmet veren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, sağlık turizmi kapsamında çeşitli branşlarda tedavi için başta Arap ülkeleri olmak üzere, Asya ve Avrupa ülkelerinden çok sayıda hasta gelmektedir. Kayseri’nin turizmden yeterli payı alması, daha çok turist için tanıtıma önem vermenin yanında, hizmet sektörünü canlandırmak ve turizm konusunda nitelikle çalışanlar yetiştirmeye azami gayret göstermeliyiz. 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan turizm haftasında, başta turizm fakültemiz mensupları olmak üzere, tüm turizm çalışanlarının haftalarını kutluyorum.”
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