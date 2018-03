ERÜ Rektörü Güven’den 103. Yıldönümünde “Çanakkale Deniz Zaferi” Mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda, Türk Milletinin en büyük kahramanlık destanlarından Çanakkale Deniz Zaferi’nin, hiçbir zaman hafızalardan silinmeyecek dünyada eşine az rastlanır zaferlerden biri olduğunu kaydetti.

Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk Milletinin, Çanakkale Savaşında asker ve teçhizat sayısı bakımından kendisinden kat kat fazla olan düşmanı dize getirerek ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirttiğine dikkat çeken Rektör Güven, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"103. yılını kutladığımız Çanakkale Deniz Zaferi, askeri dehamızın üst düzeyde olduğu, biri biri ardına kahramanlık öykülerinin yazıldığı, vatan, bayrak ve bağımsızlığa olan bağlılığımızın tüm dünyaya gösterildiği büyük bir zaferdir. Bu zaferin anlamı ve önemini yazmakla bitmez. Çünkü Seyit onbaşıların, Kınalı Alilerin ve Kınalı Hasanların kahramanlık ve yürek burkan öyküleri, Türk Milletinin her ferdinin bu vatan uğruna, gözünü kırpmadan canını seve seve feda ettiğinin en güzel anlatımıdır. Kahramanlığı sahip olduğu silah ve teçhizatta değil her zaman yüreğinde hisseden bu Büyük Milletin, var olduğunu ve ebediyete kadar da var olacağını haykırdığı bir zaferdir Çanakkale Deniz Zaferi. O yüzden ecdadımızla ne kadar övünsek, tarihimizle ne kadar gururlansak azdır. Bize düşen şehitlerimizin kanlarıyla yoğurulmuş atamızdan miras bu kutsal toprakları en iyi şekilde korumak ve bir çakıl taşını dahi düşmana vermemektir. Bunun yanında her alanda güçlenerek dünyada mazluma, zulme uğrayana, aman dileyene kol kanat germektir. Bizim özümüz de, gayemiz de budur. Bizi dünyada büyük ve güçlü kılan, hatta gıpta ile bakılan özelliğimiz de budur. Bu dün böyleydi, bugün de böyle olmakta, yarın da böyle olmaya devam edecektir. Yeter ki! Bir ve beraber olalım. Bizi, biz yapan değerlerimize her zamankinden daha fazla sahip çıkalım. Bu duygularla Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, fedakâr silah arkadaşları ve tüm kahraman şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Yüce Allah, birlik, beraberlik, güç ve kahramanlığımızı daim eylesin."