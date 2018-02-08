ERÜ Çocuk Hastanesi Hematoloji-Onkoloji Kliniği ve Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi yenilendi

Melikgazi Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çocuk Hastanesi Hematoloji-Onkoloji Kliniği ve Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji ABD Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükçü ve davetliler katıldı. Törende bir konuşma yapan ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji ABD Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükçü, “Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisimiz Melikgazi Belediye Başkanı Memduh beyin ve belediyemizin katkılarıyla yenilendi. Biz bu işten dolayı çok mutluyuz. Biz daha önceleri bu serviste hastaları çifter çifter yatırıyorduk. Buda ciddi bir sorundu. Çünkü bir kanser hastasının bir odada ikişer tane çocuk ve anneyle kalması bizim için ciddi bir sorundu. Enfeksiyonlar birbirlerine bulaşıyordu. O yüzden bütün hastalarımıza tek kişilik odalar verelim, odaların içerisinde banyosu, tuvaleti olsun ve aileler bu şekilde rahat etsin istiyorduk. Böyle bir hastalık zaten zor bir hastalık. Aile zaten sıkıntılar çekiyor. Hiç olmaz burada rahat ettirelim diye düşündük” ifadelerini kullandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ise, Kayseri’de kurumlar arasında güzel bir birliktelik ve iş birliğinin olduğunu söyleyerek, “Bunun da güzel bir örneğini bugün yaşıyoruz. Erciyes Üniversiteleri hastaneleri yenileniyor. Ana binada da onarım ve inşaatlar sürekli devam ediyor. Daha nezih bir ortamda ve otel konforunda hizmet sunmaya çalışıyoruz. Ana binamızın da 1 bloğu bitmişti, ikinci bloğu da bu yıl içerisinde inşallah devam edecek ve o da bitecek. Bunu yaparken diğer hastanelerimizde yaşlanıyor. Onlarında günün şartlarına uygun hale getirilmesi gerekiyor. Bazen devletimizin imkanlarıyla bazen kurumumuzun kendi imkanlarıyla bazen de acil durumlarda yetişemediğimiz zaman diğer kurumlarımızın ve hayırseverlerimizin imkanlarıyla bu iyileştirmeleri yapıyoruz” diye konuştu.

Kayseri’de kamu, kurum ve kuruluşların en güzel dayanışma örneğini sergilediğini kaydeden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Erciyes Üniversitesi ilk 10’a giren araştırma üniversitelerimizden birisidir. Böyle bir merkezin bir bakımı açılımını sağlayacak ve büyük hastanelerin yapılacağı bir ortamı sağlamak amacıyla kendilerine ‘Meclisimize bu konuyu getirir ve bilgilendirirseniz meclisimiz böyle işlere katkı sağlamayı sever’ dedim ve sağ olsunlar geldiler, bilgilendirdiler. Bilgi her zaman güzel bir aydınlatma aracıdır. İnsanlar neye hizmet ettiklerini, neye katkı sağladıklarını ve ne yapmak istediklerini bilirlerse gönül huzuruyla destek olurlar. Bizlerde bu konuyu gündeme getirince oradan oy birliği ile güzel bir katkı çıktı. Değerli meclis üyelerimize ve belediyemizin çalışkan ekibine teşekkür ederim. O güzel insanlar bu çalışmaları yapıyor, bizlerde övünüyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarının en güzel dayanışma örneğini sergileyen bir şehiriz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri yeniden düzenlenen üniteleri gezdi ve bilgiler aldı.