Erol Bedir 60. yaş gününde Mehmetçikleri unutmadı.

Kayserispor Kulübü Başkanı ve Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir’in 60. yaş gününü kutlarken, "Bizler burada kutlama yaparken, neşe içerisinde geçirirken bizlere bu imkânları sağlayan ve canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Kayserispor Kulübü Başkanı ve Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir’in 60. yaş günü kutlaması hastane çalışanları tarafından yapıldı. Burada kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesen Başkan Erol Bedir, son derece mutlu olduğunu söyleyerek: “Allah sizlere de nice ömürler versin. Yakınlarınız ve sevenlerinizle beraber nice yıllar geçirirsiniz” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı operasyonuna da değinen Başkan Bedir: “Bizler burada kutlama yaparken, neşe içerisinde geçirirken bizlere bu imkânları sağlayan ve canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Pastanın kesilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.